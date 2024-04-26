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Селин Дион рассказала, почему была в пальто на церемонии Грэмми

Алена Кюпели
26 апреля 2024, 14:16
Певица вышла на сцену, чтобы вручить награду Тэйлор Свифт.
Селин Дион вышла на сцену в пальто
Селин Дион вышла на сцену в пальто / Коллаж Главред, фото Instagram/celinedion

Легендарная канадская певица Селин Дион, которая страдает от неизлечимого заболевания - синдрома ригидного человека, появилась на церемонии вручения музыкальной премии Грэмми, но вышла на сцену в верхней одежде.

Звезда была одета в гладкое коричневое пальто Valentino Haute Couture поверх розового платья, а дополняло образ эффектное серебряное ожерелье.

"Это было очень нервно и в то же время для меня большая честь", — сказала она об этом, когда вышла на сцену, чтобы вручить Тейлор Свифт награду "Альбом года".

видео дня

Фото певицы в пальто можно посмотреть тут

Хотя Дион отметила, что эта ночь "вымотала" ее, ее наряд все же немного облегчил ситуацию.

Кто такая Селин Дион

Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.

Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

"Я подумала: "Могу ли я выйти на сцену в пальто?" — вспоминает она. "О да, в моде ты можешь делать все, что захочешь. Просто хорошо проведи время. Надень это пальто. И на мгновение мне стало легче", — продолжила она.

По словам Дион, ей нужно было пальто, чтобы спрятаться.

Известно, что Селин много работает над своим физическим здоровьем.

Болезнь Селин Дион

Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

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