Более 7 млн: Шакиру во второй раз обвиняют в мошенничестве

Певице придется доказать свою виновность или наоборот

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Шакира снова оказалась под подозрением/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/shakira

Колумбийскую певице Шакиру во второй раз обвинили в налоговом мошенничестве в Испании.

По информации Page Six, согласно жалобе, полученной испанской газетой El Mundo, прокуратура утверждает, что певица не уплатила 6,7 миллиона евро (7,1 миллиона долларов) налогов на свой доход за 2018 год, используя "корпоративную сеть в налоговых убежищах".

В жалобе, поданной во вторник, как сообщается, говорится, что Шакира "не задекларировала доходы и не вычитала расходы, которые не были применимы, тем самым сумев снизить сумму, подлежащую уплате Государственной администрации налогового агентства (AEAT) по подоходному налогу с населения и в Агентство Tributaria de Catalunya (ATC)".

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Дата суда над поп-звездой, которая переехала в Майами с двумя сыновьями после скандального расставания с Жераром Пике, не назначена.

Напомним, 46-летняя колумбийская певица Шакира и 36-летний испанский футболист Жерар Пике в июне 2022 разошлись после 11 лет отношений. Артистка ушла от спортсмена из-за его неверности, и отсудила у него сыновей. Гордая колумбийка живет с высоко поднятой головой, и новый статус свободной женщины ей, к слову, очень к лицу.

Ранее Шакира показала снимки в полупрозрачном платье, выполненные для новогодней рекламной кампании британского модного дома Burberry.

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