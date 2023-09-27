УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Более 7 млн: Шакиру во второй раз обвиняют в мошенничестве

Алена Кюпели
27 сентября 2023, 18:11 обновлено 27 сентября, 18:17
Певице придется доказать свою виновность или наоборот
Шакира
Шакира снова оказалась под подозрением/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/shakira

Колумбийскую певице Шакиру во второй раз обвинили в налоговом мошенничестве в Испании.

По информации Page Six, согласно жалобе, полученной испанской газетой El Mundo, прокуратура утверждает, что певица не уплатила 6,7 миллиона евро (7,1 миллиона долларов) налогов на свой доход за 2018 год, используя "корпоративную сеть в налоговых убежищах".

В жалобе, поданной во вторник, как сообщается, говорится, что Шакира "не задекларировала доходы и не вычитала расходы, которые не были применимы, тем самым сумев снизить сумму, подлежащую уплате Государственной администрации налогового агентства (AEAT) по подоходному налогу с населения и в Агентство Tributaria de Catalunya (ATC)".

видео дня

Дата суда над поп-звездой, которая переехала в Майами с двумя сыновьями после скандального расставания с Жераром Пике, не назначена.

Напомним, 46-летняя колумбийская певица Шакира и 36-летний испанский футболист Жерар Пике в июне 2022 разошлись после 11 лет отношений. Артистка ушла от спортсмена из-за его неверности, и отсудила у него сыновей. Гордая колумбийка живет с высоко поднятой головой, и новый статус свободной женщины ей, к слову, очень к лицу.

Ранее Шакира показала снимки в полупрозрачном платье, выполненные для новогодней рекламной кампании британского модного дома Burberry.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Шакира новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Шольц заморозил передачу Украине Taurus и боится конфликта с РФ – WSJ

Шольц заморозил передачу Украине Taurus и боится конфликта с РФ – WSJ

18:05 Мир
В ГУР вынесли вердикт по Крымскому мосту: "гордость Путина" будет уничтожена

В ГУР вынесли вердикт по Крымскому мосту: "гордость Путина" будет уничтожена

16:49 Украина
Россия устроила судилище для 24 пленных "азовцев" в Ростове

Россия устроила судилище для 24 пленных "азовцев" в Ростове

16:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:11

Более 7 млн: Шакиру во второй раз обвиняют в мошенничестве

18:05

Шольц заморозил передачу Украине Taurus и боится конфликта с РФ – WSJ

18:04

От перегрева до странных SMS: 6 признаков взлома вашего телефона

18:04

Звезда "Крепостной" Цымбалюк рассказал, почему развелся с женой

17:45

Испугался и вызвал полицию: российскому пропагандисту подкинули ужасающий подарок

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:31

Гороскоп на октябрь 2023 для Близнецов: чего ждать в любви, работе, финансахВидео

17:29

"Останавливают популяцию": Олег Скрипка сравнил феминисток с эпидемией

16:50

Церковный праздник 29 сентября: что нельзя делать на Харитона Исповедника

16:50

"Цель этого только одна": у Зеленского прокомментировали возвращение части вагнеровцев в Украину

Реклама
16:49

В ГУР вынесли вердикт по Крымскому мосту: "гордость Путина" будет уничтожена

16:43

Россия устроила судилище для 24 пленных "азовцев" в Ростове

16:43

"Мясные" штурмы РФ ушли в прошлое: Россия меняет тактику под Бахмутом

16:16

Скончался известный украинский модельер

16:14

Что нельзя делать 29 сентября, чтобы не притянуть бедность: приметы дня

15:53

ГУР – об ударах по Крыму: войскам РФ нужно убираться домой, ситуация тревожная

15:52

Как понять, что у кота глисты: эти простейшие детали обязательно нужно заметить

15:52

Церковный праздник 28 сентября: что нельзя делать на святого Никиту Готфского

15:41

"Прямое сообщение": РФ хочет проложить железную дорогу в Мариуполь, Волноваху и Донецк

15:12

Один фактор увеличивает шансы ВСУ прорвать оборону России - британские аналитики

15:07

Остапчук похвастался дорогущим подарком юной жены

Реклама
15:02

Ударят морозы и пойдет снег: синоптик назвал дату, когда начнется похолодание

15:01

В ОП заявили, что наработают изменения в законодательство для разблокирования добывающих предприятий

14:50

Можно даже при диете: какой хлеб считается самым полезным

14:47

Украина в НАТО "в обмен" на территории: в Киеве раскрыли позицию Альянса

14:35

"Вагнеровцы" вернулись в Бахмут: в ВСУ рассказали об угрозах на фронте

14:29

Positiff назвал имя женщины, которая "испортила" его отношения с Потапом

14:13

И на 100 метров не подлетят: эксперты рассказали, чем отпугнуть голубей от балкона

14:12

"Серьезные люди сядут за стол переговоров": звезда Голливуда Малкович попался на поддержке РФ

14:09

"Это будет судьбоносное время": названа дата решающего и важного боя в Украине - прогноз

14:01

Как понять погоду по коту: о чем нас предупреждают пушистые

13:21

"Будут хорошие новости": в ВСУ анонсировали успехи на Таврическом направлении

13:08

Якобы живой: командующего Черноморским флотом показали на видео, снятом до удара по Севастополю

13:03

Как убрать запах пота с одежды: 3 безотказные средства, которые стоят копейки

13:02

Это надо просто пережить: 3 знакам не повезет на полнолуние в сентябре 2023

12:49

Как избавиться от мошки в вазоне: методы, которые быстро уничтожат насекомых и спасут растение

12:33

Как убрать запах чеснока с рук: 6 способов, которые помогают моментально

12:31

После 15 лет вместе: брак солиста "Без обмежень" распался

12:15

У ВСУ есть продвижение на фронте: Зеленский назвал направление

11:58

Навели ракеты на Киев 21 сентября: СБУ задержала агентов российского ГРУ

11:46

Ударят морозы до -25 и налетят снежные бури: какой будет зима 2024 в Украине

Реклама
11:45

Моль и плесень будут не страшны: как хранить орехи, чтобы не портились

11:35

"Чайная ложка в день": фармацевт рассказал, чем снизить кровяное давление

11:24

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Овнам - бессонница, Тельцам - страх, Близнецам - смена плановВидео

11:23

Melovin устроил эпатажный перформанс в костюме свиньи на музыкальной премииВидео

11:14

Гороскоп на завтра 28 сентября 2023: Весам – улучшение, Рыбам – долгожданный покой

11:13

Favbet Foundation передал подразделению ССО внедорожник

10:58

Как очистить ручки у плиты от застарелого жира за 2 минуты

10:18

Как украинцы называют самца мухи - блогер плакала от смехаВидео

10:13

Отправленный Киеву список реформ отнюдь не условие для военной помощи - Белый дом

10:05

"Должно быть стыдно": генерал США резко ответил критикам контрнаступления ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять