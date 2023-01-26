Богдан в купальнике похвасталась похудением

Она показала, как весила 48 килограмм при росте 178 сантиметров.

Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk

Победительница предыдущего сезона "Холостяка" и бывшая жена Андрея Богдана Анна, опубликовала свежее фото. На нем она показала, как сильно похудела, а также похвасталась фигурой в купальнике.

Как написала она на своей странице в Instagram, фотография была сделана, когда она разводилась со свои мужем Богданом.

По ее словам, ее организм был на стрессе и она весила 48 килограмм при росте 178 см. "На диетах никогда не сидела. Когда вижу, что набираю вес, меньше ем сладкого. На жестких диетах не сидела", - говорит Богдан.

Кроме того, она рассказала, что нашла для себя терапевтический способ бороться со стрессом - тренировки.

"Я постоянно тренируюсь (сайкл, бокс, йога, флай-йога, TRX, pole dance, сквош)", – похвасталась она.

Богдан также рассказала, что она уже год, как не состоит в отношениях с холостяком Михаилом. "У каждого давно своя жизнь", - написала она.

Напомним, ранее участница нового сезона "Холостяка" Марина Голд показала свою внешность до того, как сделала ряд пластических операций и занялась своим телом. Узнать на первых фото ее невозможно, ведь это два совершенно разных человека.

Голд появилась своими метаморфозами на своей странице в Instagram, а также рассказала, через что ей пришлось пройти.

"На первых фото вы можете увидеть "разбитую" меня. Заброшенная девушка, с очень короткими волосами, лишним весом, желающая достичь лучшего, но не знает как. На самом первом фото – это я еду в электричке в Харьков. Покорять город. Ну, как бы верила я в себя очень, не смотря ни на что", - рассказывает она.

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