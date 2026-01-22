"Близок по духу": Наргиз высказалась о Бандере, лицо которого вытатуировала на ноге

Кратко:
- Наргиз утверждает, что Бандера ей очень "близок по духу"
- Артистка заявила, что Бандера для нее – символ свободы
Российская и узбекская певица Наргиз Закирова, которая долгое время работала в стране-агрессоре, но с начала войны заняла проукраинскую позицию, рассказала о своем отношении к идеологу украинского национализма Степану Бандере, лицо которого вытатуировала на ноге. Свое мнение она высказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале "И грянул Грэм".
Артистка заявила, что Бандера для нее – символ свободы.
"Я его ассоциирую с собой. Как бы кто ни трактовал его личность, какого-то однозначного представления о том, что он фашист, – этого нет ни в истории, нигде. Я, поверьте, делала очень много researches (исследований, – ред), копала истории, связанные с этим человеком", – отметила она.
Наргиз добавила, что Бандера ей очень "близок по духу".
"Я человек очень радикальный, и свободы и независимости я буду добиваться любой ценой, чего бы мне это ни стоило", – подчеркнула певица.
О персоне: Наргиз Закирова
Наргиз Закирова - узбекская и российская певица, получившая широкую известность после участия во втором сезоне шоу "Голос" (2013), где она заняла второе место.
Наргиз Закирова родилась 6 октября 1971 года в Ташкенте.
Известна своим сильным вокалом (диапазон в пять октав) и эксцентричным образом (татуировки, бритая голова).
Долгое время сотрудничала с продюсером Максимом Фадеевым, однако в 2019 году контракт был расторгнут со скандалом и запретом на исполнение песен лейбла.
За критику войны РФ против Украины Закировой на 50 лет запретили въезд в РФ.
