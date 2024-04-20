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Близкий друг Пугачевой трусливо открестился от нее

Алена Кюпели
20 апреля 2024, 12:44
Илья Резник заявил, что во всем виноват "муж-иноагент" Максим Галкин.
Илья Резник не перестает обсуждать Пугачеву
Илья Резник не перестает обсуждать Пугачеву / Коллаж Главред, фото Стархит, Instagram/alla_orfey

Российский и светский поэт-песенник Илья Резник, который считал себя близким другом Аллы Пугачевой, которая не поддержала военное вторжение России в Украину, высказался в отношении женщины.

По данным пропагандистских СМИ, Резник называет Пугачеву "жена иноагента". "С предателями Родины я не общаюсь. То, что говорит ее муж, меня шокирует. Все уехавшие из страны иноагенты никогда не должны вернуться обратно к нам, в Россию", — трусливо рассказывает престарелый поэт.

При этом он добавляет, что Аллу Пугачеву он считает своей сестрой. "А Аллу, как и Раймонда, я любил и буду любить всегда. Повторюсь, я считаю ее своей сестрой, она меня — братом. А родственников не выбирают. Я очень надеюсь, что Алла в скором времени все осознает и вернется домой, в Россию, покается перед народом, который любил ее так, как никого и никогда в нашей стране не любили и не боготворили…" — рассуждает Резник.

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Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Ранее Резник пожаловался на то, что ему перестали платить авторские песни, так как композиции Аллы Пугачевой сняли с радиоэфиров. Это серьезно ударило по карману Резника.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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