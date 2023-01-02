Беззубая невестка-стриптизерша Королёвой шокировала внешним видом

Невестка-стриптизерша Наташи Королёвой и Сергея Глушко (Тарзана) появилась на публике в странном виде.
На своей страничке в Instagram избранница Архипа Глушко опубликовала видео, на котором появилась в компании другого мужчины.
После Нового года Мелисса в костюме снегурочки с ушками зайчика нежно прижималась к своему спутнику, она хихикала, демонстрируя отсутствие пары зубов. Все происходящее снимали на видео.
Невестка Наташи Королевой и Сергей Глушко (Тарзана) Мелисса Фокс (Волынкина) появилась в жизни наследника звездного семейства около двух лет назад. Из-за давления со стороны родителей ее избранника она бросила танцы на шесте, но продолжает публиковать откровенные фото в соцсетях.
Также мы писали, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.
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