Беззубая невестка-стриптизерша Королёвой шокировала внешним видом

Невестка Наташи Королевой и Сергея Глушко ошарашила поклонников новым фото.

Невестка Королёвой / instagram.com/melissa_foxs_/

Невестка-стриптизерша Наташи Королёвой и Сергея Глушко (Тарзана) появилась на публике в странном виде.

На своей страничке в Instagram избранница Архипа Глушко опубликовала видео, на котором появилась в компании другого мужчины.

После Нового года Мелисса в костюме снегурочки с ушками зайчика нежно прижималась к своему спутнику, она хихикала, демонстрируя отсутствие пары зубов. Все происходящее снимали на видео.

Невестка Королёвой / скриншот

Невестка Наташи Королевой и Сергей Глушко (Тарзана) Мелисса Фокс (Волынкина) появилась в жизни наследника звездного семейства около двух лет назад. Из-за давления со стороны родителей ее избранника она бросила танцы на шесте, но продолжает публиковать откровенные фото в соцсетях.

Также мы писали, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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