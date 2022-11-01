Невестка-стриптизерша Королевой без бюстгальтера показала огромные шары

Невестка-стриптизерша Королевой без бюстгальтера вывалила огромные шары / скриншот

Невестка Наташи Королевой и Сергей Глушко (Тарзана) Мелисса Фокс (Волынкина) появилась в жизни наследника звездного семейства около двух лет назад.

Из-за давления со стороны родителей ее избранника она бросила танцы на шесте, но продолжает публиковать откровенные фото в соцсетях.

На этот раз она опубликовала снимок, на котором она позировала в ванне с шарами. На снимке девушка позировала в платье с откровенным декольте и без бюстгальтера.

Судя по фото, празднование Хэллоуина, к которому возлюбленная Архипа Глушко готовилась на протяжении нескольких дней, действительно прошло весело.

Невестка Королевой и Тарзана / скриншот

Напомним, ранее Мелисса опубликовала фото со свадьбы, на котором позировала в красном платье с акцентом на декольте.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

Вам может быть интересно: