Невестка-стриптизерша Тарзана и Королевой показала счастливое фото со свадьбы

Наташа Королева, Тарзан / скриншот

Архип Глушко - единственный сын певицы Наташи Королевой и Тарзана. Недавно они с девушкой съехали из фамильного особняка.

Мелисса Фокс (ее псевдоним) активно ведет свою страничку в Instagram. На днях она опубликовала фото со свадьбы, на котором позировала в красном платье с акцентом на декольте.

"Горько!!!", - написала избранница Архипа в подписи к фото.

Видео дня

Невестка Королевой / скриншот

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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