Невестка-стриптизерша затмила Наташу Королёву / скриншот

Стриптизерша Мелисса Фокс (Анна Волынкина) и сын Наташи Королевой уже несколько лет в отношениях, но девушка столкнулась с пренебрежительным отношением Тарзана.

Будущий свекор, годами вертевшийся на шесте, вынудил пышнотелую девушку отказаться от пилона, ног она с каждым днем затмевает Наташу Королеву в информпространстве.

На своей страничке в Instyagram возлюбленная Архипа Глушко разместила фото, на котором запечатлен ее триумфальный проход по подиуму.

Невестка Королевой на подиуме / скриншот

Судя по публикациях в росСМИ, россияне с большим интересом следят за приключениями молодой стриптизерши, а не за Наташей Королевой.

Напомним, ранее Мелисса опубликовала фото со свадьбы, на котором позировала в красном платье с акцентом на декольте.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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