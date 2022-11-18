Невестка-стриптизерша затмила Наташу Королёву

Стриптизерша Мелисса Фокс (Анна Волынкина) и сын Наташи Королевой уже несколько лет в отношениях.
Стриптизерша Мелисса Фокс (Анна Волынкина) и сын Наташи Королевой уже несколько лет в отношениях, но девушка столкнулась с пренебрежительным отношением Тарзана.
Будущий свекор, годами вертевшийся на шесте, вынудил пышнотелую девушку отказаться от пилона, ног она с каждым днем затмевает Наташу Королеву в информпространстве.
На своей страничке в Instyagram возлюбленная Архипа Глушко разместила фото, на котором запечатлен ее триумфальный проход по подиуму.
Судя по публикациях в росСМИ, россияне с большим интересом следят за приключениями молодой стриптизерши, а не за Наташей Королевой.
Напомним, ранее Мелисса опубликовала фото со свадьбы, на котором позировала в красном платье с акцентом на декольте.
Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.
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