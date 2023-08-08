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Безымянный палец без кольца: Портман подогрела слухи о разводе с мужем-изменщиком

Дмитрий Видоменко
8 августа 2023, 10:54 обновлено 8 августа, 10:54
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В начале лета стало известно, что Натали Портман поймала мужа-хореографа на измене с 25-летней эко-активисткой Камиль Этьен.
Портман, муж
На днях Портман и Мильпье должны были отпраздновать одиннадцатую годовщину брака / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарная голливудская актриса Натали Портман дала новую пищу для размышлений своим фанатам о разводе с супругом ‒ танцором и хореографом Бенжаменом Мильпье. Как пишет издание Entertainment Tonight, артистка пришла на саммит Angel City Equity Summit в Сиднее без обручального кольца.

Кроме того, на днях Портман и Мильпье должны были отпраздновать одиннадцатую годовщину брака, однако актриса появилась на публике одна и снова без обручального кольца на безымянном пальце. У супругов в браке, к слову говоря, родилось вое детей — 11-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.

В начале лета стало известно, что Портман поймала мужа на измене с 25-летней эко-активисткой Камиль Этьен.

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Напомним, ранее стало известно, что звезда фильмов "СупeрПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также принцесса Евгения Йоркская рассказала, что она и Джек Бруксбэнк, ее муж, стали во второй раз родителями - на свет появился еще один потенциальный наследник британского королевского престола.

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