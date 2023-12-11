Безумные русские пропагандисты пожелали Вайкуле тюрьмы и смерти

В пропагандистских росСМИ Вайкуле поспешили назвать "племянницей фашиста, который был близок к Гитлеру".

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Лайма Вайкуле опять подверглась нападкам пропагандистов из РФ

Легендарная латвийская эстрадная и кабаре-певица Лайма Вайкуле, которая активно поддерживает Украину и осуждает российский террор против нашей страны, давно уже стала бельмом на глазу у российских пропагандистов.

Недавно Вайкуле объявила о датах следующего музыкального фестиваля Laima Rendezvous (26-28 июля 2024 года в концертном зале "Дзинтари"), который традиционно проходит летом в Юрмале. Как известно, в 2023 году мероприятие имело благотворительный характер ‒ ради помощи украинцам, которые пострадали от войны.

В пропагандистских росСМИ Вайкуле поспешили назвать "племянницей фашиста, который был близок к Гитлеру" и "русофобкой". За "поребриком" решили, что Вайкуле поспешила открыть продажу билетов именно сейчас, чтобы поскорее собрать деньги на помощь ВСУ.

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Кроме того, Вайкуле решили пригрозить, что она может получить 20 лет колонии в России за любую помощь Украине. А потом уже совсем опустили до вовсе мерзких вещей ‒ и завуалированно пожелали певице смерти. В частности, написали, что "строить планы на 7 месяцев вперед – слишком оптимистично для онкобольной звезды".

Напомним, ранее Лайма Вайкуле раскрыла подробности особых отношений с Софией Ротару - она опровергла слухи о том, что между ними есть конфликт, из-за которого София Михайловна не желает контактировать.

Также певица рассекретила, где прячется Вера Брежнева - фанаты бывшей ВИАГры обеспокоены тем, что она и ее семья исчезли из информационного пространства.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетала в страну-агрессор РФ, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым юморист Максим Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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