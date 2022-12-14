Без трусов: невестка-стриптизерша Королёвой поразила дерзкой выходкой

Возлюбленная сына Королевой и Тарзана Архипа Глушко не стесняется появляться на людях в провокационных образах.

Невестка-стриптизерша Королёвой поразила дерзкой выходкой / instagram.com/melissa_foxs_/

Невестка-стриптизерша Наташи Королёвой и Сергея Глушко (Тарзан) появилась на публике в откровенном виде.

Мелисса Фокс (настоящее имя – Анна Волынкина) на своей страничке в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлен ее последний выход в свет.

Чтобы произвести фурор, возлюбленная Архипа Глушко выбрала длинное платье насыщенного голубого цвета с огромным разрезом сбоку.

Судя по довольному лицу наследника Наташи Королевой, нижнее белье она решила не одевать, а образ возлюбленной пришелся ему по душе.

Невестка Королёвой / instagram.com/melissa_foxs_/

Невестка Наташи Королевой и Сергей Глушко (Тарзана) Мелисса Фокс (Волынкина) появилась в жизни наследника звездного семейства около двух лет назад. Из-за давления со стороны родителей ее избранника она бросила танцы на шесте, но продолжает публиковать откровенные фото в соцсетях.

Также мы писали, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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