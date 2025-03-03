Бесконечность не предел: Кэти Перри и невеста Джеффа Безоса отправятся в космос

Вкратце:
- Лорен Санчес собрала женскую команду для полета в космос
- Таким образом она хочет обратить внимание на важность работы женщин
- В состав экипажа войдет Кэти Перри
Кэти Перри уже давно вписала свое имя в историю, как одна из самых популярных певиц нашего времени. Однако недавно стало известно, что звезда замахнулась на еще одну вершину.
Она согласилась принять участие в инициативе журналистки и невесты Джеффа Безоса Лорен Санчес - вместе с ней и еще четырьмя женщинами она совершит первый 1963 года полет в космос с полностью женским экипажем, сообщает CBS. Команда, которая весной 2025 года поднимется на суборбитальном корабле New Shepard за линию Кармана (условная граница космоса - прим. редактора), будет состоять из: певицы Кэти Перри, журналистки Лорен Санчес, ученая из NASA Аиша Боу, исследовательница Аманда Нгуен, телеведущая Гейл Кинг и кинопродюсер Керианна Флинн. Запуск состоится с техасского космодрома компании Blue Origin.
Санчес отмечает, что этим полетом она хочет подчеркнуть важность работы женщин, которые занимаются исследованием космоса. "Я действительно вижу эту нашу команду как исследователей и рассказчиков, каждую из которых ждет удивительный вид нашей прекрасной планеты. Обратный отсчет начинается прямо сейчас!" - заявила переполненная энтузиазмом журналистка.
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Кто такая Кэти Перри?
Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. 13 раз номинирована на премию "Грэмми", имеет 6 наград Billboard Music Awards. Женщина года по версии издания Billboard (2012). Входит в список самых высокооплачиваемых музыкантов.
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