Беременную победительницу "Холостяка" преследовали: вмешалась полиция

Инна Белень пожаловалась на преследование неизвестной.

https://stars.glavred.info/beremennuyu-pobeditelnicu-holostyaka-presledovali-vmeshalas-policiya-10732853.html Ссылка скопирована

Инна Белень обратилась в полицию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Вы узнаете:

Инну Белень преследовали в супермаркете

Какие действия предприняла полиция

Победительница шоу "Холостяк 13" Инна Белень попала в неприятную ситуацию, которая закончилась вызовом полиции. Беременную девушку преследовала неизвестная и фотографировала ее. Инна сообщила об инциденте поклонникам в Instagram.

По словам Белень, она с женихом спокойно направилась за покупками в супермаркет. В какой-то момент ее партнер заметил девушку, которая делала снимки пары. Также на подозрительную посетительницу обратили внимание другие покупатели. Девушка ходила за парой и целенаправленно снимала Инну.

видео дня

Инна Белень про преследование / фото: instagram.com, Инна Белень

"Мы выходим на улицу уже с покупками, и выбегает за нами девушка и говорит, что это она просила меня развернуться, потому что одна женщина просто фотографировала ваш живот все время, когда вы стояли на кассе", — рассказала Белень.

Победительница "Холостяка" попросила уважать личные границы людей, в особенности беременных женщин. Инну смутило то, что неизвестная фотографировала исподтишка именно ее беременный живот, ведь она не знала, с какими намерениями это делается.

Инна Белень - реакция полиции / фото: instagram.com, Инна Белень

В результате блогерка обратилась к полицейским, благодаря которым снимки были удалены. Белень подчеркнула, что законодательство гарантирует неприкосновенность частной жизни каждому гражданину.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что финалистка Национального отбора на Евровидение-2026 Valeriya Force попала в громкий скандал. Блогер-сплетник Богдан Беспалов нашел доказательства ее сотрудничества с гражданином страны-агрессора.

Также российская певица Ани Лорак выложила круглую сумму для того, чтобы вывезти супруга на отдых за границу. Она устроила супругу райский отдых на Мальдивах и сняла для них резиденцию, цена которой за ночь достигает 1 млн рублей.

Вас может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред