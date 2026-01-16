Укр
Миллион рублей за ночь: Лорак пошла на радикальные меры для спасения брака

Кристина Трохимчук
16 января 2026, 11:28
Ранее Исаак Виджарку заявил, что ему надоело жить в холодной РФ.
Ани Лорак вывезла мужа на отдых
Ани Лорак вывезла мужа на отдых / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

  • Ани Лорак устроила роскошный отдых своему мужу-испанцу
  • Сколько она заплатила за него

Российская певица Ани Лорак, продолжающая молчать о террористическом нападении РФ на родную Украину, пошла на решительный шаг, чтобы сохранить брак с испанцем Исааком Виджраку. РосСМИ сообщают, что предательница выложила круглую сумму для того, чтобы вывезти супруга на отдых за границу.

О нарастающих проблемах в браке Ани Лорак и Исаака Виджраку давно ходят сплетни в российском шоу-бизнесе. Супруг звезды недоволен ее скупостью — по мнению мужа Лорак, она должна больше вкладываться в него финансово. Также инструктору по йоге откровенно надоела жизнь в холодной РФ. Виджраку приходится ездить с Ани на гастроли по российским захолустьям, что значительно остудило их отношения.

Исаак Виджраку и Ани Лорак
Исаак Виджраку и Ани Лорак / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Оказалось, что певица прислушалась к критике мужа и решила убить двух зайцев одним махом. Она устроила супругу райский отдых на Мальдивах и сняла для них резиденцию, цена которой за ночь достигает 1 млн рублей. В вилле Beach Residence — четыре спальни, внушительная площадь, выход на пляж, а также предусмотрены услуги шеф-повара. Довольная Лорак даже похвасталась поклонникам своим роскошным отдыхом и именной табличкой пары на входе на виллу.

"Небольшой остров. Много зелени. Тишина, в которой слышно себя. Люблю места, где не нужно никуда спешить, где пространство просто принимает", — заявила артистка.

Ани Лорак на отдыхе
Ани Лорак на отдыхе / скрин из видео

Несмотря на щедрость Лорак, это не слишком поправило ее отношения с мужем. Исаак Виджраку, по сообщениям инсайдеров, мечтает не о временном отдыхе, а о собственной вилле в Испании, однако это желание предательница Украины выполнять пока не спешит.

Ранее Главред сообщал, что певица Екатерина Павленко (Monokate, Go_A) отреагировала на видео Jerry Heil, в котором артистка поделилась процессом создания конкурсной песни и своими претензиями на победу в Евровидении. Певица подчеркнула, что не идет на Нацотбор для галочки.

Также актриса Наталка Денисенко вышла на связь после длительного блэкаута. Отключение отопления и электричества привели к печальным последствиям в доме актрисы. Звезда рассказала, что из-за блэкаута заболел ее сын.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

