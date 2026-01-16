"Попали в апокалипсис": Денисенко вышла на связь после суток без света

Вы узнаете:
- Наталка Денисенко рассказала о последствиях блэкаута
- Что произошло с актрисой
Известная украинская актриса Наталка Денисенко вышла на связь в Instagram после длительного блэкаута. Знаменитость поделилась, что происходящее напомнило ей апокалипсис.
Денисенко рассказала, что во время отсутствия электричества ее жизнь будто встала на паузу и не было возможности даже зайти в соцсети. Актрисе и ее сыну пришлось провести 24 часа в темноте и холоде.
"Интересно, в холоде и темноте с такими отключениями кто вообще заходит в Instagram? У нас дома не было света около суток...", — поделилась Наталка.
Отключение отопления и электричества привели к печальным последствиям в доме актрисы. Звезда рассказала, что из-за блэкаута заболел ее сын, а также вышла из строя бытовая техника.
"Сыночек заболел, электроприборы вышли из строя. Казалось, что мы снова попали в апокалипсис", — пожаловалась Денисенко.
Наталка Денисенко - семья
Наталка Денисенко сейчас воспитывает сына Андрея от брака с актером Андреем Фединчиком. Мальчик растет очень артистичным и, по мнению поклонников, является точной копией своего знаменитого папы. Также актриса встречается с моделью и бизнесменом Юрием Савранским.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
