"Попали в апокалипсис": Денисенко вышла на связь после суток без света

Актриса рассказала, как провела сутки без электричества.

Наталка Денисенко с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Наталка Денисенко рассказала о последствиях блэкаута

Что произошло с актрисой

Известная украинская актриса Наталка Денисенко вышла на связь в Instagram после длительного блэкаута. Знаменитость поделилась, что происходящее напомнило ей апокалипсис.

Денисенко рассказала, что во время отсутствия электричества ее жизнь будто встала на паузу и не было возможности даже зайти в соцсети. Актрисе и ее сыну пришлось провести 24 часа в темноте и холоде.

Наталка Денисенко - блэкаут / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Интересно, в холоде и темноте с такими отключениями кто вообще заходит в Instagram? У нас дома не было света около суток...", — поделилась Наталка.

Отключение отопления и электричества привели к печальным последствиям в доме актрисы. Звезда рассказала, что из-за блэкаута заболел ее сын, а также вышла из строя бытовая техника.

Наталка Денисенко - личная жизнь / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Сыночек заболел, электроприборы вышли из строя. Казалось, что мы снова попали в апокалипсис", — пожаловалась Денисенко.

Наталка Денисенко - семья

Наталка Денисенко сейчас воспитывает сына Андрея от брака с актером Андреем Фединчиком. Мальчик растет очень артистичным и, по мнению поклонников, является точной копией своего знаменитого папы. Также актриса встречается с моделью и бизнесменом Юрием Савранским.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

