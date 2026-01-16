Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Попали в апокалипсис": Денисенко вышла на связь после суток без света

Кристина Трохимчук
16 января 2026, 03:30
3
Актриса рассказала, как провела сутки без электричества.
Наталка Денисенко с сыном
Наталка Денисенко с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

  • Наталка Денисенко рассказала о последствиях блэкаута
  • Что произошло с актрисой

Известная украинская актриса Наталка Денисенко вышла на связь в Instagram после длительного блэкаута. Знаменитость поделилась, что происходящее напомнило ей апокалипсис.

Денисенко рассказала, что во время отсутствия электричества ее жизнь будто встала на паузу и не было возможности даже зайти в соцсети. Актрисе и ее сыну пришлось провести 24 часа в темноте и холоде.

видео дня
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - блэкаут / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Интересно, в холоде и темноте с такими отключениями кто вообще заходит в Instagram? У нас дома не было света около суток...", — поделилась Наталка.

Отключение отопления и электричества привели к печальным последствиям в доме актрисы. Звезда рассказала, что из-за блэкаута заболел ее сын, а также вышла из строя бытовая техника.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - личная жизнь / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Сыночек заболел, электроприборы вышли из строя. Казалось, что мы снова попали в апокалипсис", — пожаловалась Денисенко.

Наталка Денисенко - семья

Наталка Денисенко сейчас воспитывает сына Андрея от брака с актером Андреем Фединчиком. Мальчик растет очень артистичным и, по мнению поклонников, является точной копией своего знаменитого папы. Также актриса встречается с моделью и бизнесменом Юрием Савранским.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Ирина Пономаренко дала большое интервью, в котором рассказала, как прошло ее расставание с Тарасом Цимбалюком. Пономаренко поделилась, что ей было сложно находиться на шоу из-за постоянных ссор между участницами и ограничения связей с внешним миром.

Также Алина Гросу, которая недавно объявила о своей беременности, жалуется на зверский аппетит. Алина опубликовала видеоподборку, где наслаждается разными блюдами, в том числе фастфудом и сладостями. Несмотря на побочные эффекты в виде цифры на весах, певица относится с юмором.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Наталка Денисенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Тревожные звоночки" для Путина: два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне

"Тревожные звоночки" для Путина: два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне

01:43Война
Украина срочно созывает энергетический "Рамштайн" из-за обстрелов РФ: детали

Украина срочно созывает энергетический "Рамштайн" из-за обстрелов РФ: детали

00:15Политика
Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

21:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Последние новости

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с галстуком за 45 секунд

03:30

"Попали в апокалипсис": Денисенко вышла на связь после суток без света

03:05

Финансовый гороскоп на 2026 год: шесть знаков зодиака будут купаться в богатствеВидео

02:43

Сладкое средство от старости: ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия

01:49

Эксперты назвали две вещи, которые успешные люди всегда делают перед сном

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 годаУвольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года
01:43

"Тревожные звоночки" для Путина: два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне

01:30

"Теперь с папой": умерла "секретная" дочь Фредди Меркьюри

00:21

Посадил и забыл: идеальные многолетники для "ленивого" сада на солнце и в тениВидео

00:15

Украина срочно созывает энергетический "Рамштайн" из-за обстрелов РФ: детали

Реклама
15 января, четверг
23:44

Секретный код от счастья: Жизель Бюндхен намекнула на имя новорожденного сына

23:26

До 16 часов без света: на Ровенщине вводят жесткие графики отключений на 16 января

23:14

Часы отключений стали более строгими: новый график для Днепра и области на 16 января

22:56

Украинский футболист сбил Дэвида Гетту - детали

22:40

Эксперты раскрыли, где категорически запрещено ставить генератор: перечень мест

22:19

Наталья Сумская сделала важное заявление на фоне тяжелой ситуации

22:06

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

21:59

"Надо продержаться": гендиректор Yasno обозначил самый тяжелый период этой зимы

21:58

Тараса Цымбалюка застукали с известной актрисой - детали

21:48

Школы закроют, а часть домов не будут отключать - Кабмин принял экстренные решения

21:40

В Харькове 400 тысяч человек остаются без света и тепла - Зеленский

Реклама
21:21

Свет будут отключать волнами - новые графики для Запорожской области на 16 января

20:55

Костюк определил состав на сбор в Турции: некоторые игроки стали неожиданностью

20:39

Можно ли молиться дома вместо посещения храма: священник дал откровенный ответВидео

19:45

Возможные изменения в течение дня: как будут отключать свет 16 января

19:34

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

19:30

"Это большая беда для нас": Флеш предупредил о новой опасности российских дроновФото

19:26

"Сложные обстоятельства": Павел Табаков рассказал, как переживает свою болезнь

19:10

Почему Трамп неспособен выполнять собственные обещаниямнение

19:06

Зеленский встретился с Залужным в Киеве - о чем говорили

18:59

Цена на популярный овощ для салата резко пошла вверх: сколько стоит килограмм

18:53

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столицеВидео

18:51

Раскрыт главный секрет Харькова - что означает название города и кто его придумалВидео

18:36

Сценарий "развешивания на фонарях": прогноз "беспощадного" бунта в РФВидео

18:34

РФ массово стягивает резервы на горячее направление: военный раскрыл план врага

18:11

Зима не сдается: что готовит погода для Днепра в эти выходные

17:59

Россия пытается прорвать границу на новом направлении - что известно о ходе боев

17:41

Вынос мусора вне правил может обернуться штрафом до 1000 евро – подробностиВидео

17:34

РФ разрушила крупный энергообъект: под атакой инфраструктура сразу двух городов

17:21

Красный Крест опозорился заявлением об ударе по Белгороду: жесткий ответ МИД

17:03

Круче Рафаэлло: рецепт конфет из пяти ингредиентов за 10 минут

Реклама
16:48

Доллар установил абсолютный рекорд за всю историю: новый курс валют на 16 января

16:43

Горячие бьюти-тренды 2026: три макияжа по мотивам популярных фильмов и сериаловВидео

16:38

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить КремльВидео

16:33

Певица-путинистка назвала российского певца реинкарнацией Есенина - кто он

16:30

Серия REDMI Note 15 в Алло: Мощь титана. Надежность, выдерживающая больше, и выгодные предложения на старте продаж новости компании

16:28

В Украине введут новое правописание и национальный шрифт: что изменится

16:19

Цены на АЗС взлетят: украинцам раскрыли сроки и причину подорожания

16:18

Морозы до -18°С надвигаются на Полтаву: когда лютый холод ударит с новой силой

15:59

РФ готовит новую массированную атаку по Украине и удар "Орешником" - что станет целью

15:54

Вышел тизер нового жуткого хоррора от режиссера "Восстания зловещих мертвецов"Видео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять