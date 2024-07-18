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Беременна: блогер-сплетник выдал "дружеский слив" на Остапчука и его жену

Алена Кюпели
18 июля 2024, 18:47обновлено 18 июля, 19:41
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Поговаривают, что Катерина Полтавская беременна от Остапчука.
Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская
Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Скандальный украинский блогер Богдан Беспалов, со ссылкой на свои проверенные источники сообщил, что очередная жена телеведущего Владимира Остапчука Катя Полтавская, беременна.

Как написал Беспалов на своей странице в Telegram, таким образом якобы Полтавская собирается сохранить семью.

"Последние полгода стали достаточно кризисными для Остапчуков. Катя запарила Володьку. Катька в свою очередь решила сделать все возможное и возможное, чтобы удержать краша своей жизни. Ничего умнее не придумала, как беременность. В действие пошли все старые проверенные методы обольщения и познания камасутры. Володька в свою очередь ломал голову, как не попасть под призыв и как найти законную возможность спокойно выезжать на корпоративы и отдых", - пишет Беспалов.

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Беспалов про Остапчука
Беспалов про Остапчука / Скриншот Телеграмм

Беспалов добавляет, что для Остапчука - это будет третий ребенок как раз, поэтому он сможет законно выезжать на корпоративы и отдых.

Между тем, пара пока никак не комментировала новые сплетни от блогера.

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Напомним, ранее жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская призналась, не боится ли, что ведущий ее бросит так же, как своих двух предыдущих жен.

Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.

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