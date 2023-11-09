Берегиня-мать: оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" представил шикарный национальный костюм

В него облачится представительница от Украины Ангелина Усанова

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Украина представила национальный костюм на "Мисс Вселенную" / Коллаж Главред, фото Instagram/usanova.life, пресс-служба конкурса

Оргкомитет международного конкурса "Мисс Украина Вселенная" продемонстрировал национальный костюм, в который облачится представительница от Украины Ангелина Усанова.

Костюм в этом году называется "Берегиня мать".

По информации телеграмм-канала "Культурная прачечная", костюм разработала команда МÜ production, которая много лет создает концертный наряд для одной из украинских певиц.

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Берегиня-мать - костюм для Мисс Вселенной 2023 / Пресс-служба конкурса

Известно, что костюм создавался в Украине в течение полутора месяцев. Для производства было использовано 30-35 метров шифоновых и органзовых тканей. Некоторые элементы печатались на 3D-принтере. На ткани принт в облаках и небе.

Берегиня-мать / Пресс-служба конкурса

"На промо-фото в руках Ангелина держит фигурку ангелочка, как символ бесценной жизни каждого ребенка", - сообщил канал.

В прошлом году Украина впервые выиграла в конкурсе нацкостюмов на "Мисс Вселенную". Тогда был концепт "Воин света", который разработала Леся Патока.

Напомним, ранее украинская участница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко, порадовала своих фоловеров свежими фото.

Ранее также Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

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