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Беглец Олег Винник даст первый за три года концерт - стоимость билетов

Элина Чигис
28 ноября 2024, 08:20
317
Олег Винник решил подзаработать за границей.
Олег Винник
Олег Винник - концерт в Варшаве / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Кратко:

  • Олег Винник анонсировал свой концерт
  • Известна стоимость билетов

Украинский певец Олег Винник, который сбежал из Украины жить в Германию еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, собрался дать концерт в Варшаве.

На его новой странице в Instagram появилось соответствующее сообщение. Отметим, это будет первый концерт беглеца с начала полномасштабной войны.

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На сайте с продажей билетов уточняется, что их стоимость - от 1,7 тыс. до 4 тыс. грн.

Напомним, Винник тайно покинул Украину и не выходил на связь с поклонниками почти три года, также он не вел свои соцсети. Певец объяснил свое бегство тем, что лечился в Германии, но так и не рассказал, чем болел.

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

Олег Винник - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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