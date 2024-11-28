Беглец Олег Винник даст первый за три года концерт - стоимость билетов

Олег Винник решил подзаработать за границей.

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Олег Винник - концерт в Варшаве / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Кратко:

Олег Винник анонсировал свой концерт

Известна стоимость билетов

Украинский певец Олег Винник, который сбежал из Украины жить в Германию еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, собрался дать концерт в Варшаве.

На его новой странице в Instagram появилось соответствующее сообщение. Отметим, это будет первый концерт беглеца с начала полномасштабной войны.

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На сайте с продажей билетов уточняется, что их стоимость - от 1,7 тыс. до 4 тыс. грн.

Напомним, Винник тайно покинул Украину и не выходил на связь с поклонниками почти три года, также он не вел свои соцсети. Певец объяснил свое бегство тем, что лечился в Германии, но так и не рассказал, чем болел.

Олег Винник / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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