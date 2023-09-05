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Бабкина и 5'nizza поймали на сотрудничестве с россиянами: супруга Бабкина оправдалась

Дмитрий Видоменко
5 сентября 2023, 13:20 обновлено 5 сентября, 13:23
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Как пишут СМИ, музыкант Сергей Бабкин и группа 5'nizza работают с российским промоутером для организации концертов за рубежом.
Бабкин, Снежана Бабкина
Снежана Бабкина прокомментировала скандала как директор мужа и группы 5'nizza / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский поп-певец Сергей Бабкин (и группа 5'nizza, солистом которой он является уже более 20 лет) сотрудничают с российским промоутером для организации турне за границей. Об этом сообщает известный украинский музыкальный портал "Слух".

Причем к журналистам обратился пользователь портала, который провел небольшое самостоятельно расследование в Сети. После анализа стало ясно, что концерты Бабкина и 5'nizza пользуются услугами промоутера Somewhere Show. В том числе и языки использования сайта – русский и английский.

Очень скоро на обвинения в сотрудничестве с россиянами прореагировала супруга Бабкина и, по совместительству, концертный директор и его, и 5'nizza ‒ Снежана Бабкина.

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Она подтвердила, что организовывает концерты бывший гражданин страны-агрессора РФ, однако тот якобы давно и внятно заявил о своей антивоенной позиции.

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным, и намекнула на "свои причины", которые могут быть у каждого.

Буквально недавно Яма ввязался в очередной скандал, когда на своей странице в Instagram написал, что нашел в Майами на помойке чемодан и хочет отправить его бойцам ВСУ.

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