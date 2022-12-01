Бабкин рассказал, будет ли петь свои русскоязычные хиты

Бабкин, татуировка / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Известный певец, гитарист и композитор Сергей Бабкин (бывший участник группы 5′nizza) ответил на вопрос, намерен ли он отказаться от своих русскоязычных песен. Свою позицию по этому вопросу артист высказал в комментарии "24 каналу".

"На каждом концерте я пою то, что, по моему мнению, соответствует моменту. В этом году я действительно исполняю гораздо меньше старых песен, на многих концертах вообще не пою ничего на русском. Потому что так чувствую, именно так мне подсказывает сердце. Но вообще от любых своих песен никогда не откажусь. Они написаны от всего сердца и отражают то, кем я был в тот момент", — сказал Бабкин.

Музыкант особо отметил, что с 2016 года он сочиняет в основном украиноязычные к. Впрочем, если у него родится песня на русском языке, он ее воплотит в жизнь.

Затем Бабкин говорит, что на концертах он исполняет только те песни, которые считает нужным и которые кажутся ему уместными.

Напомним, легенда украинской песенной эстрады, Павло Зибров в очень жестком тоне высказался о своей бывшей коллеге ‒ певице Таисии Повалий, которая с 2014 года поддерживает в Москве путинский режим, а сейчас ‒ старается замалчивать невероятно жестокую войну России против Украины.

Зибров прямо обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и потребовал забрать все почетные звания у украинских артисток, которые все еще живут и работают в РФ. И, вдобавок, отобрать гражданство у них.

До того сын Таисии Повалий, Денис, категорически открестился от нее - после того, как певица спела легендарную украинскую песню "Пісню про рушник" перед русскими оккупантами в Москве на концерте к 9 мая.

"Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, её, история и я к ней отношения не имею" - написал Денис Повалий у себя в Instagram.

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