Бабкин получил на орехи за русскоязычные хиты: супруга встала на его защиту

Сергей Бабкин выступил с благотворительным концертом в Майами, где исполнял свои русскоязычные хиты - за что и был раскритикован в Сети.

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Сергей Бабкин та Снежана Бабкина / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный украинский гитарист и певец Сергей Бабкин недавно выступил с благотворительным концертом в Майами (США), где в том числе исполнял свои старые русскоязычные хиты, за что и был раскритикован. Его супруга и менеджер Снежана Бабкина решила оперативно ответить хейтерам в Instagram.

Бабкина утверждает, что в Маями был концерт легендарного коллектива 5'nizza, 90% репертуара которого – русскоязычные песни. В то время когда Бабкин как сольный исполнитель поет исключительно на украинском.

"Как менеджер группы 5'nizza я могу ответить. Группа 5'nizza и творчество Сергея Бабкина – это разные творчества. Песня "Солдат" у 5'nizza и песня "Солдат" у Бабкина – это разные песни. 5'nizza не исполняет украиноязычного "Солдата", Бабкин не поет русскоязычного. Группе 5'nizza 23 года. 90% песен – на русском. У нас благотворительный тур группы 5'nizza", – написала Бабкина.

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Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным, и намекнула на "свои причины", которые могут быть у каждого.

Буквально недавно Яма ввязался в очередной скандал, когда на своей странице в Instagram написал, что нашел в Майами на помойке чемодан и хочет отправить его бойцам ВСУ.

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