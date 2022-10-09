Бабкин, Гребенщиков и звезды мирового рока записали трогательную песню о войне в Украине

Сергей Бабкин, и Борис Гребенщиков / коллаж УНИАН

Известный украинский музыкант (и бывший участник группы "Пятница") Сергей Бабкин записал совместную песню Face to Face ‒ со звездой русского рока Борисом Гребенщиковым, британским музыкантом и бывшим лидером группы Eurythmics Дейвом Стюартом и американской певицей (бывшей вокалисткой группы Fleetwood Mac Стиви Никс. Клип на этот трек был опубликован на YouTube.

Трек, по словам музыкантов, несет еще и благотворительную миссию ‒ все заработанные с его ротации в Сети деньги создатели перечислят на платформу UNITED24 (которую создали для помощи украинцам и ВСУ).

"Для меня большая честь быть частью этой композиции и записываться с подлинными легендами. Я также безгранично благодарен им и всему мировому музыкальному сообществу за поддержку Украины в эти трудные времена. Уже более полугода украинский народ и украинская земля испытывает невероятную боль из-за войны, которую развязала Россия. Мне хотелось бы, чтобы эта песня не только выражала эту боль, но и дарила надежду, напоминала, что так будет не всегда. Это не просто война, это борьба добра со злом, светом и тьмой. И свет обязательно восторжествует, мы уже видим эту победу на горизонте", ‒ сказал Бабкин.

Стиви Никс утверждает, что в восторге от сотрудничества. И что она благодарна Бабкину за совместную работу. И что рада приобщиться к помощи Украине.

"С того дня, когда началась война, Украина и ее народ в моем сердце. Для меня большая честь – спеть эту песню. Я надеюсь, она напомнит людям и дальше поддерживать Украину. Во время своих концертов я напоминаю людям – война не закончилась", ‒ подытожила певица.

Напомним, ранее популярный российский юморист, актер, сценарист, продюсер и бард Семен Слепаков жестко потроллил в своей новой песне диктатора Владимира Путина ‒ за его готовность применить ядерное оружие.

Аккомпанируя себе на акустической гитаре, комик спел о том, что "патриотам" России надоело жить в "прогнившем" современном мире – "В нем больше нет места для нашей великой страны!".

До того Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере хейтерам из-за обвинений в поддержке российского президента Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram. Стих он назвал лаконично - "Доброжелателям".

"Привет, я решил написать ответ, всем, кто три месяца испражняется мне в директ, всем, кто считает, что я – клеврет Путина и Кремля", - писал Слепаков.

Напомним, ранее легендарный рок-музыкант и фронтмен коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич, который осудил полномасштабное российское военное вторжение в Украину записал специальную песню-обращение к русским солдатам.

Музыкант опубликовал в Сети черно-белое видео, в котором а-капелла исполняет песню о ненужной войне, в которой просто гибнут солдаты ‒ просто как пушечное мясо.

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