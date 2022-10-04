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Комик Слепаков в песне жестко высмеял Россию и ядерные угрозы Путина

4 октября 2022, 20:56

Русский юморист Семен Слепаков жестко потроллил в своей новой песне президента РФ Владимира Путина - за его готовность к ядерной войне.

Слепаков, Путин
Комик Слепаков в песне жестко высмеял Россию и Путина / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Популярный российский юморист, актер, сценарист, продюсер и бард Семен Слепаков, который еще 1 марта призвал прекратить войну в Украине, жестко потроллил в своей новой песне диктатотора Владимира Путина ‒ за его готовность применить ядерное оружие. Видео с исполнением песни он разместил на своей странице в Instagram.

Свою шуточную композицию на серьезную тему Слепаков иронично назвал "Песней патриота".

Аккомпанируя себе на акустической гитаре, комик спел о том, что "патриотам" России надоело жить в "прогнившем" современном мире – "В нем больше нет места для нашей великой страны!".

Однако среди россиян, по версии Слепакова, "нашелся один, который сказал: мы больше так не хотим! Мы всех победим!". И хотя комик не назвал в песне имя и фамилию кремлевского вождя. Но по смыслу текста было совершенно понятно, что речь идет именно о Путине.

"Нас колой травили, в нас пихали фастфуд / На рэп подсадили, внушали, что Бэтмен крут / Сподвигали на блуд! / Но все это в прошлом, их план не пройдет!", ‒ спел Слепаков.

Напомним, ранее Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере хейтерам из-за обвинений в поддержке российского президента Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.

Стих он подписал "Доброжелателям".

"Привет, я решил написать ответ, всем, кто три месяца испражняется мне в директ, всем, кто считает, что я – клеврет Путина и Кремля", - писал Слепаков.

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Семен Слепаков Владимир Путин новости шоу бизнеса война России и Украины
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