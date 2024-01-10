Азербайджанское радио взяло на ротацию песни Потапа

Потап показал, что теперь его песни будут звучать на радио в Азербайджане.

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Потап анонсировал новое сотрудничество / Коллаж Главред, фото Instagram/realotap

Украинский музыкальный продюсер и певец Потап в последнее время все реже появляется на экранах украинского ТВ, да и на смартфонах украинцев в том числе.

Между тем, в то время, как многие украинцы осуждают Потапа за его поступки во время войны в Украине, артист, видимо, ищет новые рынки сбыта для своего творчества.

В частности, на своей странице в Instagram Потап поделился новостью о том, что теперь его песни будут звучать на Азербайджанском радио Radiocto. Потап перепостил новость с самого радио, которое анонсировала новое сотрудничество на своей странице.

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Песни Потапа будут звучать в Азербайджанском / Фото Instagram/realpotap

Какие именно песни будут звучать - не известно. Возможно, это будет русскоязычный репертуар артиста. А может на радио зазвучат новые работы и коллаборации Потапа.

Напомним, ранее Потап тайно покинул Украину - фотографии артиста из аэропорта разлетелись по всей Сети, после чего ему пришлось оправдываться о целях своего отъезда.

Позже Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте. При этом певец в общении с поклонниками отметил, что не ищет для себя, как для артиста, какого-то особенного отношения.

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