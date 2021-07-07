Atlas Weekend 2021: расписание на третий день фестиваля 7 июля

В Украине с 5 по 11 июля проходит самый большой в стране музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021. Рассказываем, кто и когда будет выступать в среду 7 июля.
В Украине проходит популярный фестиваль Atlas Weekend 2021, который отменили в 2020 году.
Фестиваль в 2021 году организовали более масштабно, с большим количеством украинских исполнителей и сразу двумя бесплатными днями - 5 и 6 июля, где Тина Кароль представила свою новую программу по альбому Красиво.
Первый день фестиваля ознаменовался тем, что участник Евровиления Melovin совершил каминг-аут, но из-за недоразумения с М1, который транслировал фестиваль, песню и сам перфоменс вырезали из тансляции. Это буквально раскололо общество - даже среди звезд были те, кто поддержал Melovin, и кто открыто выступил в поддержку М1.
Второй день Atlas Weekend в самом конце зажгли Mozgi - на сцене Потап и Позитив поцеловались. Артисты взяли друг-друга на слабо, а потом Потап зачитал реп про натуралов.
Atlas Weekend 2021 7 июля - расписание
Main Stage
- 16:30 - 17:15 Brunettes Shoot Blondes
- 18:00 - 18:45 Yarmak
- 19:45 - 20:45 Бez Обмежень
- 22:00 - 23:15 Dj Snake
West Stage
- 15:00 - 15:30 Lucas Bird
- 16:00 - 16:45 Sasha Boole
- 17:30 - 18:15 Cape Cod
- 18:30 - 19:30 Beissoul & Einius
- 21:15 - 22:30 5'nizza
East Stage
- 15:30 - 16:15 Joryj Kloc
- 16:45 - 17:30 Sinoptik
- 18:00 - 19:00 Epolets
- 19:45 - 21:00 Тнмк
- 22:00 - 00:00 Euro-2020
North Stage
- 15:00 - 15:30 Suckmysalad
- 16:00 - 16:30 Сергій Лазановський
- 17:15 - 18:00 Rozhden
- 18:45 - 19:45 Арсен Мірзоян
- 20:45 - 22:00 Jamala
Garden Stage
- 14:30 Тет
- 15:45 Airbass
- 17:15 Slimjah
- 18:15 Mc No Limit
- 19:15 Snknwrks
- 20:15 Pan4ez
- 21:45 Animado
Electronic Stage
- 15:00 - 17:00 Gidro
- 17:00 - 18:15 W¿T (Ba-Blow)
- 18:15 - 19:00 Eduard_Ov
- 19:00 - 19:30 Eeoneguy
- 19:30 - 20:15 Raft Tone
- 20:15 - 21:00 Wanna Wake
- 21:00 - 22:00 Sikdope
- 22:00 - 23:15 Agami Mosh
Напомним, фестиваль Atlas Weekend 2021 проходит до 11 июля. Продажа билетов продолжается каждый день. После ослабления карантинных ограничений, выступления на фестивале идут до 23-00