Atlas Weekend 2021: расписание на третий день фестиваля 7 июля

Atlas Weekend 2021 - расписание на 7 июля / instagram.com/atlasweekend/

В Украине проходит популярный фестиваль Atlas Weekend 2021, который отменили в 2020 году.

Фестиваль в 2021 году организовали более масштабно, с большим количеством украинских исполнителей и сразу двумя бесплатными днями - 5 и 6 июля, где Тина Кароль представила свою новую программу по альбому Красиво.

Первый день фестиваля ознаменовался тем, что участник Евровиления Melovin совершил каминг-аут, но из-за недоразумения с М1, который транслировал фестиваль, песню и сам перфоменс вырезали из тансляции. Это буквально раскололо общество - даже среди звезд были те, кто поддержал Melovin, и кто открыто выступил в поддержку М1.

Второй день Atlas Weekend в самом конце зажгли Mozgi - на сцене Потап и Позитив поцеловались. Артисты взяли друг-друга на слабо, а потом Потап зачитал реп про натуралов.

Atlas Weekend 2021 7 июля - расписание

Main Stage

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16:30 - 17:15 Brunettes Shoot Blondes

18:00 - 18:45 Yarmak

19:45 - 20:45 Бez Обмежень

22:00 - 23:15 Dj Snake

West Stage

15:00 - 15:30 Lucas Bird

16:00 - 16:45 Sasha Boole

17:30 - 18:15 Cape Cod

18:30 - 19:30 Beissoul & Einius

21:15 - 22:30 5'nizza

East Stage

15:30 - 16:15 Joryj Kloc

16:45 - 17:30 Sinoptik

18:00 - 19:00 Epolets

19:45 - 21:00 Тнмк

22:00 - 00:00 Euro-2020

North Stage

15:00 - 15:30 Suckmysalad

16:00 - 16:30 Сергій Лазановський

17:15 - 18:00 Rozhden

18:45 - 19:45 Арсен Мірзоян

20:45 - 22:00 Jamala

Garden Stage

14:30 Тет

15:45 Airbass

17:15 Slimjah

18:15 Mc No Limit

19:15 Snknwrks

20:15 Pan4ez

21:45 Animado

Electronic Stage

15:00 - 17:00 Gidro

17:00 - 18:15 W¿T (Ba-Blow)

18:15 - 19:00 Eduard_Ov

19:00 - 19:30 Eeoneguy

19:30 - 20:15 Raft Tone

20:15 - 21:00 Wanna Wake

21:00 - 22:00 Sikdope

22:00 - 23:15 Agami Mosh

Напомним, фестиваль Atlas Weekend 2021 проходит до 11 июля. Продажа билетов продолжается каждый день. После ослабления карантинных ограничений, выступления на фестивале идут до 23-00