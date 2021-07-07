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Atlas Weekend 2021: расписание на третий день фестиваля 7 июля

7 июля 2021, 13:18

В Украине с 5 по 11 июля проходит самый большой в стране музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021. Рассказываем, кто и когда будет выступать в среду 7 июля.

Atlas Weekend 2021
Atlas Weekend 2021 - расписание на 7 июля / instagram.com/atlasweekend/

В Украине проходит популярный фестиваль Atlas Weekend 2021, который отменили в 2020 году.

Фестиваль в 2021 году организовали более масштабно, с большим количеством украинских исполнителей и сразу двумя бесплатными днями - 5 и 6 июля, где Тина Кароль представила свою новую программу по альбому Красиво.

Первый день фестиваля ознаменовался тем, что участник Евровиления Melovin совершил каминг-аут, но из-за недоразумения с М1, который транслировал фестиваль, песню и сам перфоменс вырезали из тансляции. Это буквально раскололо общество - даже среди звезд были те, кто поддержал Melovin, и кто открыто выступил в поддержку М1.

Второй день Atlas Weekend в самом конце зажгли Mozgi - на сцене Потап и Позитив поцеловались. Артисты взяли друг-друга на слабо, а потом Потап зачитал реп про натуралов.

Atlas Weekend 2021 7 июля - расписание

Main Stage

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  • 16:30 - 17:15 Brunettes Shoot Blondes
  • 18:00 - 18:45 Yarmak
  • 19:45 - 20:45 Бez Обмежень
  • 22:00 - 23:15 Dj Snake

West Stage

  • 15:00 - 15:30 Lucas Bird
  • 16:00 - 16:45 Sasha Boole
  • 17:30 - 18:15 Cape Cod
  • 18:30 - 19:30 Beissoul & Einius
  • 21:15 - 22:30 5'nizza

East Stage

  • 15:30 - 16:15 Joryj Kloc
  • 16:45 - 17:30 Sinoptik
  • 18:00 - 19:00 Epolets
  • 19:45 - 21:00 Тнмк
  • 22:00 - 00:00 Euro-2020

North Stage

  • 15:00 - 15:30 Suckmysalad
  • 16:00 - 16:30 Сергій Лазановський
  • 17:15 - 18:00 Rozhden
  • 18:45 - 19:45 Арсен Мірзоян
  • 20:45 - 22:00 Jamala

Garden Stage

  • 14:30 Тет
  • 15:45 Airbass
  • 17:15 Slimjah
  • 18:15 Mc No Limit
  • 19:15 Snknwrks
  • 20:15 Pan4ez
  • 21:45 Animado

Electronic Stage

  • 15:00 - 17:00 Gidro
  • 17:00 - 18:15 W¿T (Ba-Blow)
  • 18:15 - 19:00 Eduard_Ov
  • 19:00 - 19:30 Eeoneguy
  • 19:30 - 20:15 Raft Tone
  • 20:15 - 21:00 Wanna Wake
  • 21:00 - 22:00 Sikdope
  • 22:00 - 23:15 Agami Mosh

Напомним, фестиваль Atlas Weekend 2021 проходит до 11 июля. Продажа билетов продолжается каждый день. После ослабления карантинных ограничений, выступления на фестивале идут до 23-00

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