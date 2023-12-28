Артистов российской "голой вечеринки" хотят отправить на фронт

Соловьев нашел применение опозорившимся артистам.

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Голая вечеринка - повод наведать оккупантов / Коллаж Главред, фото Стархит

Российских артистов, которые попалив в немилость властей из-за "голой вечеринки" блогерши Ивлеевой, предлагают отправить на фронт.

Об этом заявил главный российский пропагандист и преступник Владимир Соловьев.

Он предложил "сливкам" шоу-бизнеса поехать и лично поддержать российских оккупантов. "Необязательно делать из этого публичные и громкие выступления. Это и невозможно, может прилететь. Гуманитарки просто побольше возьмите", — сказал Соловьев.

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По словам террориста, которого цитирует пропагандистский ресурс "Стархит", звезды должны поехать на оккупированные территории и посмотреть в глаза российским бандитам.

"Езжайте к ребятам, взгляните им в глаза. Просто тихо и спокойно спойте, поговорите, пожмите руки. Выслушайте, что вам в лицо скажут. Зайдите в госпиталь, посмотрите в глаза людям, которые Родину защищают. И не бойтесь опубликовать об этом фотоотчет. Это не значит, что вас простят и вернут в эфир. Но, по крайней мере, вы хоть что-то в этой жизни начнете понимать", — говорит помойная яма Соловьев.

Ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Также стало известно о том, что эстрадный российский певец Киркоров, который буквально на днях выклянчивал прощение за участие в "голой" вечеринке блогерши Ивлеевой, будет вырезан из новогоднего кино. Информацию пропагандистам подтвердила еще одна путинистка Тина Канделаки.

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