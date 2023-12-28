Певице-предательнице Анне Asti отменяют концерты в РФ

Певица Анна Asti также оказалась в центре скандала после вечеринки.

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Анна Asti скоро останется без заработков в РФ/ коллаж: Главред, фото: t.me/anna_asti

Бывшая украинка, певица-предательница Анна Asti, которая ни слова не сказала о войне в Украине и даже получила паспорт террористического государства Россия, попала под санкции российских властей из-за "голой вечеринки", на которой она пела в гостях у блогерши Ивлеевой.

По информации пропагандистских СМИ, запроданке Анти уже отменили один концерт и на очереди еще один. В частности, власти отменили ее новогоднее шоу, которое могло принести ей около 6,5 млн рублей (70 тыс долларов США).

Теперь ее выступление находится под угрозой в люксовом комплекса Барвиха.

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РосСМИ также обижаются, что певица даже не извинилась за свой "ужасный поступок".

Ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Также стало известно о том, что эстрадный российский певец Киркоров, который буквально на днях выклянчивал прощение за участие в "голой" вечеринке блогерши Ивлеевой, будет вырезан из новогоднего кино. Информацию пропагандистам подтвердила еще одна путинистка Тина Канделаки.

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