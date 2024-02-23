Артистки, ученые и борцы за мир: кто стал "Женщиной года" по версии журнала Time

Равноправный мир и лучшее будущее для женщин были в этом году ключевыми критериями для отбора.

https://stars.glavred.info/artistki-uchenye-i-borcy-za-mir-kto-stal-zhenshchinoy-goda-po-versii-zhurnala-time-10544216.html Ссылка скопирована

Женщина года-2024 - 12 лидеров по версии журнала Time / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Популярный журнал Time ежегодно публикует список под названием "Женщина года". В него входят женщины со всего мира, которые вносят вклад в развитие прав и свобод человека.

Список в этом году получился достаточно пестрым - актрисы, певицы, режиссеры, активистки и даже лауреатки Нобелевской премии. "Женщинами года-2024" по версии Time стали 12 претенденток.

"Создание лучшего будущего для женщин означает наведение мостов – между поколениями, сообществами и границами. Эти выдающиеся лидеры работают над созданием более равноправного мира", - так охарактеризовали их редакторы Time.

видео дня

"Женщинами года" журнал назвал:

американского режиссера, сценаристку и актрису Грету Гервиг в ожидании ее будущих взлетов;

актрису и активистку Тараджи Хенсон, которая "знает себе цену";

теннисистку Коко Гауфф в ее погоне за чемпионством;

певицу и актрису Андру Дэй и ее особое звучание;

генерального директора Chanel Лину Наир, которая проверяет и создает мир, которым управляют женщины;

историка экономики и экономистку по вопросам труда, лауреатку Нобелевской премии Клаудию Голдин;

соучредительницу организации "Женщины за мир" Яэль Адми и основательницу организации "Женщины солнца" Рим Хаджайрех, как олицетворение женщин Израиля и Палестины, которые выступают за мир и прекращение войны;

поэтессу Аду Лимон;

президентку "Инициативы Надежды" Надежду Мурад;

основательницу проекта "Наследие Чисхольма" Жакки Паттерсон;

профессора Марлену Фейзо, которая открыла ген, отвечающий за тошноту и рвоту у беременных женщин.

Ранее украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний "проехался" по Потапу и Насте Каменских. До начала полномасштабной войны артистов связывала тесная дружба и плодотворное сотрудничество.

Также украинская ведущая и активистка Маша Ефросинина призналась, как обманывает окружающих, и рассказала правду про свою жизнь по идеально спланированному графику.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.