Артистки, ученые и борцы за мир: кто стал "Женщиной года" по версии журнала Time

Популярный журнал Time ежегодно публикует список под названием "Женщина года". В него входят женщины со всего мира, которые вносят вклад в развитие прав и свобод человека.
Список в этом году получился достаточно пестрым - актрисы, певицы, режиссеры, активистки и даже лауреатки Нобелевской премии. "Женщинами года-2024" по версии Time стали 12 претенденток.
"Создание лучшего будущего для женщин означает наведение мостов – между поколениями, сообществами и границами. Эти выдающиеся лидеры работают над созданием более равноправного мира", - так охарактеризовали их редакторы Time.
"Женщинами года" журнал назвал:
американского режиссера, сценаристку и актрису Грету Гервиг в ожидании ее будущих взлетов;
актрису и активистку Тараджи Хенсон, которая "знает себе цену";
теннисистку Коко Гауфф в ее погоне за чемпионством;
певицу и актрису Андру Дэй и ее особое звучание;
генерального директора Chanel Лину Наир, которая проверяет и создает мир, которым управляют женщины;
историка экономики и экономистку по вопросам труда, лауреатку Нобелевской премии Клаудию Голдин;
соучредительницу организации "Женщины за мир" Яэль Адми и основательницу организации "Женщины солнца" Рим Хаджайрех, как олицетворение женщин Израиля и Палестины, которые выступают за мир и прекращение войны;
поэтессу Аду Лимон;
президентку "Инициативы Надежды" Надежду Мурад;
основательницу проекта "Наследие Чисхольма" Жакки Паттерсон;
профессора Марлену Фейзо, которая открыла ген, отвечающий за тошноту и рвоту у беременных женщин.
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