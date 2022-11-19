"Апогей безвкусицы": семейное фото Королевой и Тарзана с сыном вызвало переполох в Сети

Наташа Королева / instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королёва и ее муж Тарзан регулярно вляпываются в различные скандалы, раздражая людей. Их сын Архип, в отличие от родителей, не такое публичное лицо.

В Сети появился совместный снимок звёздного семейства, который не вызвал восторга у пользователей сети.

Люди не считают любовь Королевой и Тарзана искренней, а их поведение и внешность - осуждают.

Королёва и Тарзан с сыном Архипом / соцсети

"Апогей безвкусицы... собрала все элементы", "Семейка фриков", "Наглядная иллюстрация - "можно вывезти девушку из деревни, но не деревню из девушки", "Эти усы у сына. Ладно, когда он был подростком и имел эти 3 волосины над губой. Но сейчас он взрослый. Зачем это", "Считаете, что они счастливы? Там есть семья? Люди просто совместно проживают", - писали в комментариях под снимком.

Напомним, ранее Королёва, которая замалчивает вторжение России в Украине, показала фото в купальнике. На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором показала, что старается держать себя в форме, прибегая для этого к тренировкам и диетам.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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