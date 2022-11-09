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Показала фигуру в купальнике: Королёва разделась на камеру

9 ноября 2022, 10:33

Певица Наташа Королева не постеснялась выставить свое тело на всеобщее обозрение.

Наташа Королева
Наташа Королева разделась на камеру / скриншот

Певица Наташа Королёва, которая замалчивает вторжение России в Украине, показала фото в купальнике.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором показала, что старается держать себя в форме, прибегая для этого к тренировкам и диетам.

Демонстрируя пышные прелести, артистка не постеснялась раздеться на камеру, даже невзирая на целлюлит. Небольшие бугорки на бедрах и животе певицы, впрочем, не испортили впечатление от образа горячей красотки в купальнике.

Наташа Королёва
Наташа Королёва / https://www.instagram.com/koroleva__star/

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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Автор: Сергей Кущ
Наташа Королева новости шоу бизнеса
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