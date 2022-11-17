Цепи, ошейник и раздетый мужик: Тарзан взялся за старое, пока Королёва парилась в бане

Мужа Наташи Королевой Сергея Глушко засняли в странной компании.
Муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) взялся за старое - его запечатлели в странной компании в российской глубинке.
Стриптизер на своей страничке в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлены крепкие молодые парни в пикантных образах. Один – в голубой кофте и цепями, другой – с голым торсом и черным ошейником.
Примечательно, что пока Тарзан колесит по России и раздевается за деньги, его жена Наташа Королева развлекается с другим мужчиной в бане.
Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.
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Автор: Сергей Кущ