Цепи, ошейник и раздетый мужик: Тарзан взялся за старое, пока Королёва парилась в бане

Тарзан взялся за старое, пока Королёва парилась в бане / instagram.com/tarzan___official

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) взялся за старое - его запечатлели в странной компании в российской глубинке.

Стриптизер на своей страничке в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлены крепкие молодые парни в пикантных образах. Один – в голубой кофте и цепями, другой – с голым торсом и черным ошейником.

Тарзан развлекается без Королевой / скриншот

Примечательно, что пока Тарзан колесит по России и раздевается за деньги, его жена Наташа Королева развлекается с другим мужчиной в бане.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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