Пока Тарзан не видит: Королёва показала, как развлекается в бане с молодым парнем

Королева показала, как развлекается в бане с молодым парнем / instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева, которая до сих не обмолвилась и словом о войне в Украине, продолжает развлекаться в России.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором предстала в халате.

Она громко звала приятеля и требовала показать веники.

"Где-то там Миша с вениками. Миша, где веники наши?", задорно восклицала певица.

Королева в бане / скриншот

Был ли рядом с Наташей Королевой ее муж, стриптизер Сергей Глушко (Тарзан), точно не известно. Не исключено, что артистке пришлось наслаждаться лишь обществом загадочного Миши.

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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