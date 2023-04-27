Лето 2024 в Крыму: группа 'Антитела' даст огромный концерт в Ялте

Известная группа "Антитела" анонсировала свой масштабный концерт летом в Ялте и начала продажу билетов на него.

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Группа "Антитела" выступит в Крыму / скриншот: instagram.com/antytila_officia

Украинская группа "Антитела" озадачила, но и порадовала поклонников неожиданной новостью.

Группа анонсировала концерт в Крыму, в городе Ялта. Музыканты уже открыли продажу билетов на первое крупное стадионное шоу, которое состоится 23 июля 2024 года на стадионе "Авангард".

"Антитела". Ялта. Лето 2024! Да, вам не показалось. "Антитела" объявляют концерт в Крыму. В украинском Крыму. Мы открываем предпродажу на первое крупное стадионное шоу в Ялте. 23 августа 2024 года, стадион "Авангард". С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины. Мы всегда знали, наступит день и ВСУ вернут контроль над крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом (или просто Крымом). И мы обязательно все приедем туда с нашими любимыми, детьми и друзьями", - речь идет в сообщении группы на официальной странице в Instagram.

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"Антитела" дадут концерт в Ялте / скриншот: instagram.com/antytila_official

Участники группы "Антитела "выражают уверенность, что летом 2024 года мы все сможем собраться в свободной от российских оккупантов украинской Ялте и "украсить желто-голубизной, современной украинской музыкой все южное побережье Крыма".

Напомним, что известный украинский певец, солист группы "Антитела" Тарас Тополя, с первых дней войны пошел в ТРО защищать страну от российского агрессора. Тополя признался, что едва не погиб на фронте и попал под ракетный удар.

Стоит добавить, что Тарас Тополя, который сейчас служит парамедиком на передовой, показал мощное Фронтовое видео. В ролике видно, как бойцы дерутся с российскими оккупантами и ведут жесткие перестрелки. Кроме того, в видео хорошо можно рассмотреть то, как Тополя в качестве парамедика спасает жизни своим собратьям.

Смотрите видео о том, как и когда ВСУ могут освободить Крым: