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Силой отбирали украинские флаги: на концерте российского рэпера Noize MC произошел жесткий скандал

Ангелина Подвысоцкая
23 апреля 2023, 21:26 обновлено 23 апреля, 21:45
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Охрана начала отбирать украинские флаги у слушателей, когда репер пел песни на украинском языке.
Noize MC
На концерте российского репера Noize MC произошел жесткий скандал с украинцами / Коллаж фото instagram/noizemc

На концерте известного российского репера Noize MC произошел скандальный инцидент. Охрана прямо начала дерзко отбирать у слушателей украинские флаги. Не обошлось даже без применения силы. Видео с концерта разлетелось в Сети.

Это произошло в субботу, 22 апреля, в столице Молдовы Кишиневе. Артист, который открыто осудил действия российского диктатора Владимира Путина, решил исполнить две песни на украинском языке, чтобы поддержать Украину и наш народ.

Украинцы начали разворачивать флаги Украины, некоторые люди были одеты в сине-желтую одежду. Однако то, что произошло дальше, возмутило всех. Охрана, которая присутствовала на концерте, силой начала отбирать украинские флаги. Некоторых слушателей даже насильно выводили из помещения, где выступал репер.

видео дня
концерт Noize MC
На концерте российского репера Noize MC произошел жесткий скандал с украинцами / скриншот из видео

Noize MC возмутили действия охраны. Он сразу же остановил концерт и отказался продолжать его, пока людям не вернут флаги. Те, кто находился на концерте, начали скандировать "Нет войне".

Напомним, ранее путинист Филипп Киркоров неожиданно решил ответить юмористу Максиму Галкину, который в отличие от Фили не поддержал военное нападение России на Украину. В частности, Киркоров отреагировал на шутку Галкина относительно своих странных нарядов в эфире программы "Ты не поверишь!" на пропагандистском канале НТВ.

Ранее также Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.

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