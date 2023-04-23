Силой отбирали украинские флаги: на концерте российского рэпера Noize MC произошел жесткий скандал

Охрана начала отбирать украинские флаги у слушателей, когда репер пел песни на украинском языке.

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На концерте российского репера Noize MC произошел жесткий скандал с украинцами / Коллаж фото instagram/noizemc

На концерте известного российского репера Noize MC произошел скандальный инцидент. Охрана прямо начала дерзко отбирать у слушателей украинские флаги. Не обошлось даже без применения силы. Видео с концерта разлетелось в Сети.

Это произошло в субботу, 22 апреля, в столице Молдовы Кишиневе. Артист, который открыто осудил действия российского диктатора Владимира Путина, решил исполнить две песни на украинском языке, чтобы поддержать Украину и наш народ.

Украинцы начали разворачивать флаги Украины, некоторые люди были одеты в сине-желтую одежду. Однако то, что произошло дальше, возмутило всех. Охрана, которая присутствовала на концерте, силой начала отбирать украинские флаги. Некоторых слушателей даже насильно выводили из помещения, где выступал репер.

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На концерте российского репера Noize MC произошел жесткий скандал с украинцами / скриншот из видео

Noize MC возмутили действия охраны. Он сразу же остановил концерт и отказался продолжать его, пока людям не вернут флаги. Те, кто находился на концерте, начали скандировать "Нет войне".

Напомним, ранее путинист Филипп Киркоров неожиданно решил ответить юмористу Максиму Галкину, который в отличие от Фили не поддержал военное нападение России на Украину. В частности, Киркоров отреагировал на шутку Галкина относительно своих странных нарядов в эфире программы "Ты не поверишь!" на пропагандистском канале НТВ.

Ранее также Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.

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