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"Мы нужны друг другу": украинский музыкант, замалчивающий войну, даст концерты в России

Дмитрий Видоменко
12 апреля 2023, 10:53 обновлено 12 апреля, 10:53
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Уроженец Кривого Рога и музыкант Ярослав Малый даст концерты в стране-агрессоре России, а конкретно - в Москве и Санкт-Петербурге.
Малый, Россия
Ярослав Малый / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Музыкант и певец Ярослав Малый (уроженец Кривого Рога), который является фронтменом групп Machete / Tokio и сделал себе карьеру в стране-агрессоре РФ, собрался туда с сольными концертами. О новых выступлениях он объявил в Instagram.

Причем свое решение Малый пояснил некими туманными и псевдофилософскими фразами.

"Нам с детства говорят, что этот мир таков, какой он есть. Мы маленькие люди и не можем его изменить. Что ненависть, страх, злость – это нормально. Это не так, все в наших силах. Мы строители вселенной и творцы. Мы шаг за шагом, песня за песней, кирпичик за кирпичиком строим храм единства, любви, чистоты, добра. Нам пора просыпаться. Мы нужны друг другу. Это единственная причина почему мы это делаем", – написал музыкант.

видео дня

Малый собирается 2 июня 2023 года выступить в Санкт-Петербурге, а 2 июля и 30 сентября – в Москве. Также он посетит Астану и Алматы (Казахстан).

Более того, Малый утверждает, что с помощью песен якобы "построит храм единства и чистоты". А негативные комментарии с его страницы регулярно удаляются – примерно каждый час.

Ну и, как водится, за все время, которое прошло с момента полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, Малый его так и не осудил.

Все же, некоторые негативные комментарии под постом о концертах Малого в стране-агрессоре России удалось сохранить.

"Позор", "Бог с вами", "Петь в стране-террористе, которая уничтожает твою родину, странное решение. Зачем оборачивать в философскую обертку?", "Почему вы не осудили войну? Как не стыдно выступать в России? Это ваш выбор, но дороги в Украину уже не будет", – написали гневные пользователи.

Скриншоты

Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, что она захотела говорить лишь с пропагандистскими СМИ, а о войне, которую Путин развязал против Украины, она не сказала ни слова.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем - путинистом Игорем Лихутой.

Позднее украинцы жутко возмутились Таисией Повалий – за то, что та в новогоднюю ночь развлекала жителей страны-агрессора легендарным хитом Владимира Ивасюка и Софии Ротару "Червона рута".

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