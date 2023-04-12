"Это уродливая страна": в РФ отменяют концерты "Фантазера" Ярослава Евдокимова за критику Кремля

Ровенчанин Евдокимов винит Путина и его "гоп-компанию" за то, что от страны-оккупанта весь мир воротит нос.

https://stars.glavred.info/eto-urodlivaya-strana-v-rf-otmenyayut-koncerty-fantazera-yaroslava-evdokimova-za-kritiku-kremlya-10463092.html Ссылка скопирована

Ярослав Евдокимов назвал рф уродливой страной и заступился за Украину / instagram.com/yaroslavevdokimov.official, flickr.com (Aaron Hockley)

Советский, российский, белорусский и украинский певец ("Фантазер", "Майский вальс") Ярослав Евдокимов стал жертвой российских доносов - концерты артиста массово отменяют из-за всплывшего в сети интервью четырехлетней давности. От его выступления уже отказались в Томске и Краснодаре, в Сочи приостановлена продажа билетов.

Пропагандистские Telegram-каналы публикуют видео, на котором Евдокимов, уроженец Ровно, комментирует притязания страны-оккупанта на украинские территории. Певец отмечает, что рф - "уродливая" страна, которая из-а непонятных амбиций испортила отношения со всем миром. Виноватыми в этом он видит кремлевскую власть во главе с ее многолетним тираном.

"Я обвиняю во всем Кремль. Я обвиняю во всем Путина. Я обвиняю всю эту гоп-компанию кремлевскую. Потому что украинцы никогда им этого не простят. Никогда. Они погубили молодые жизни... За что? Что, им Донбасс нужен? Им Крым нужен? Россия обосралась со всем миром из-за этого. Зачем? Хочет Украина в Европу идти? Пускай идёт. И Россия должна жить по-европейски. Вы видели, как они там колошматили молодежь? Это нормальная страна? Это уродливая страна, я считаю. Это страшно стыдно", - заявил в 2019 году Ярослав Евдокимов.

видео дня

Также певец выразил убеждение, что путину и его приспешникам давно пора сложить свои полномочия, а бывшего президента Украины януковича и вовсе открыто называет вором.

"За власть уцепились вот эти кроты, упыри... Нельзя быть у власти так долго. Один есть срок, если ты хороший президент, пожалуйста, второй срок должен быть. Какого ты хрена там сидишь двадцать с чем-то лет. Янукович был вор. Элементарный зэк. Украинское общество не захотело его, они его убрали. И правильно сделали", - сказал Евдокимов, который, впрочем, уважительно и оптимистично был настроен по отношению к Украине. Артист отмечал, что нашей стране, вопреки всем сложностям, удается построить здоровое общество.

Напомним, ранее стало известно о том, что российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине, депортировали из Индонезии прямо перед его концертом на Бали.

Также российский актер родом из Винницы Анатолий Белый, который открыто осудил войну в Украине, рассказал про травлю, которую он переживает из-за поклонников "русского мира".

Другие новости: