Залужный приказал не отправлять на передовую группу "Антитела"

Группу "Антитела" не будут отправлять на передовую / Instagram/antytila_official

Известная украинская группа "Антитела" возвращается с фронта в Киев и займется творчеством. С первых дней войны они ушли на фронт как парамедики. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказал больше не отправлять музыкантов в зону боевых действий. Об этом артисты сообщили на странице группы.

Они отметили, что возвращаются из Харьковской области, но будут продолжать оставаться в составе территориальной обороны Киева.

"Возвращаемся к творчеству. Распоряжением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Антитела" командирован в Киев из зоны боевых действий на севере Харьковщины", - написали музыканты.

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Сейчас в их планах активная социальная работа, культурные акции и благотворительный тур.

"Тарас Тополя, Сергей Вусык и Дмитрий Жолудь продолжают нести службу в рядах 130-го батальона ТРО, однако сегодня не будут выходить в связи с боевыми распоряжениями на передовую как стрельцы-парамедики эвакуационных экипажей. В рамках собственного благотворительного фонда "Антитела" сосредоточатся на материальном обеспечении ВСУ и 130-го батальона, поддержке детей погибших побратимов, аеророзборці", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

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