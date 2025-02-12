Анна Кошмал удивила Сеть стойкой на руках на последних сроках беременности

Кратко:
- Анна Кошмал готовится во второй раз стать матерью
- На последних сроках актриса выполняет сложные стойки со своим весом и весом будущего ребенка
Украинская актриса Анна Кошмал скоро во второй раз станет мамой. Во время беременности артистка сохраняет прежнюю физическую активность - она до последнего выходила на сцену (пока позволяли рамки ролей) и продолжила практиковать занятиями йогой.
Кошмал и до беременности удивляла поклонников сложными асанами, но на последних сроках ее мастерство выглядит, как нечто из разряда фантастики. Сегодня в своем блоге в Instagram Анна показала сложную стойку на руках.
Ею звезда закончила утреннюю тренировку - просто удивительно, с какой легкостью она балансирует на двух руках, поднимая собственный вес и вес будущего малыша.
В описании к ролику Анна Кошмал поразмышляла о том, как полюбить себя. Актриса отметила, что женщины тщательно заботятся про свое ментальное и физическое здоровье во время беременности, но часто забывают об этом до и после беременности. "Любить себя по-настоящему - заботиться о себе так же, как мама заботится о долгожданном ребенке. ... Ведь ум и тело - одно целое, здоровое физическое состояние подтягивает ментальное, это важно", - отмечает она.
Полное видео на канале STARS UA.
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Кто такая Анна Кошмал?
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
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