"Лица спитые": поклонники не узнали жену Винника и заподозрили ее в алкоголизме

Олег Винник вышел на связь с поклонниками.

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Олег Винник и Таюне - как сейчас выглядят / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таюне

Кратко:

Олег Винник и Таюне приехали в Чехию на концерт

Певцы удивили своим внешним видом

Украинский певец Олег Винник, который сбежал из Украины жить в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, опубликовал видео, на котором показался вместе со своей женой – певицей Таюне.

На своей странице в TikTok беглец показал, как они готовятся к концерту в Праге.

видео дня

"Еще мгновение и мечта сбудется моя, еще мгновение, и вновь в Праге я", – спели супруги.

Олег Винник / инфографика: Главред

Но все внимание поклонников оказалось на внешнем виде Таюне, по мнению подписчиков, теперь ее трудно узнать.

"А что с женой? Бухает?"; "Они что пьют? Лица спитые"; "Таюне скоро в экран не влезет", - отметили комментаторы.

Напомним, ранее ходили слухи, что Винник с женой увлекаются запрещенными веществами и потратили на них почти все свои сбережения, поэтому беглец пытается организовать новые концерты, чтобы подзаработать денег.

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Олег Винник - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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