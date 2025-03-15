"Не сложно решиться на третьего": Анна Кошмал рассказала о своих родах

Кратко:
- Как прошли роды Анны Кошмал
- Что она говорит о первых днях
Украинская актриса Анна Кошмал, которая недавно стала мамой девочки, которую она назвала Софией, рассказала о том, как прошли ее роды и первые дни после рождения дочери.
На своей странице в Instagram, она устроила с подписчиками серию вопросов и ответов. Кошмал открыто отвечала на вопросы, порой не всегда тактичные.
В частности, кто-то из подписчиков назвал роды Кошмал "не естественными", ведь во время процесса она использовала эпидуральную анестезию.
Кстати, звезда призналась, что первые дни они с дочкой только спят. "Первые дни вы оба только спите и едите. У меня проблем с грудным вскармливанием не было ни первый раз, ни сейчас, поэтому я не совсем понимаю, что такое "налаживать" его. Графика еще тоже нет, потому что малыши почти постоянно спит", - отметила она.
По словам актрисы, в Украине любят заставлять рожениц идти на плановые роды. Между тем, ребенок лучше знает, когда ему появиться на свет. "Можно сказать, Софийка очень легко появилась на свет. После такого опыта, не сложно решится и на третьего", - говорит Кошмал.
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Отметим, как сообщал Главред, недавно Анна Кошмал призналась, что публикует фото с мужем только после его разрешения. И, возможно, секрет их крепкого брака в "уединенности от внешнего мира".
А также ранее Кошмал кардинально сменила имидж - артистка показалась с рыжими волосами. Новая прическа была ей очень к лицу, но, по словам Анны, муж не сразу узнал ее.
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