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"Не сложно решиться на третьего": Анна Кошмал рассказала о своих родах

Алена Кюпели
15 марта 2025, 20:26
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Актриса Анна Кошмал рассказала о том, как родилась ее дочка София.
Анна Кошмал
Анна Кошмал недавно родила / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Кошмал

Кратко:

  • Как прошли роды Анны Кошмал
  • Что она говорит о первых днях

Украинская актриса Анна Кошмал, которая недавно стала мамой девочки, которую она назвала Софией, рассказала о том, как прошли ее роды и первые дни после рождения дочери.

На своей странице в Instagram, она устроила с подписчиками серию вопросов и ответов. Кошмал открыто отвечала на вопросы, порой не всегда тактичные.

видео дня

В частности, кто-то из подписчиков назвал роды Кошмал "не естественными", ведь во время процесса она использовала эпидуральную анестезию.

Анна Кошмал об анестезии
Анна Кошмал об анестезии / Фото Instagram/smorkovkina

Кстати, звезда призналась, что первые дни они с дочкой только спят. "Первые дни вы оба только спите и едите. У меня проблем с грудным вскармливанием не было ни первый раз, ни сейчас, поэтому я не совсем понимаю, что такое "налаживать" его. Графика еще тоже нет, потому что малыши почти постоянно спит", - отметила она.

Анна Кошмал откровенно рассказала о родах
Анна Кошмал откровенно рассказала о родах / Фото Instagram/ smorkovkina

По словам актрисы, в Украине любят заставлять рожениц идти на плановые роды. Между тем, ребенок лучше знает, когда ему появиться на свет. "Можно сказать, Софийка очень легко появилась на свет. После такого опыта, не сложно решится и на третьего", - говорит Кошмал.

Анна Кошмал о родах
Анна Кошмал о родах / Фото Instagram/smorkovkina

Новости шоу-бизнеса в Украину и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, недавно Анна Кошмал призналась, что публикует фото с мужем только после его разрешения. И, возможно, секрет их крепкого брака в "уединенности от внешнего мира".

А также ранее Кошмал кардинально сменила имидж - артистка показалась с рыжими волосами. Новая прическа была ей очень к лицу, но, по словам Анны, муж не сразу узнал ее.

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