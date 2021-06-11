Анна Богдан отреагировала на слитую переписку Леси Никитюк с Холостяком

Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk/

Украинская телеведуая Леся Никитюк тщательно скрывает свою личную жизнь, и оставляет гадать других людей о многих вещах. Вечером 10 июня случился инцидент, в ходе которого был взломан личный аккаунт Леси в Instagram, и хакеры опубликовали часть ее переписок в Сеть.

Среди прочего, засветили переписку с Холостяком Михаилом Заливако - на следующий день после их встречи на светском мероприятии. Михаил написал Лесе, что "видимо не ту выбрал" на Холостяке.

Анна Богдан, которую выбрал Михаил Заливако в 11 сезоне Холостяка, отреагировала на этот слив на своей странице в Instagram.

"Директ мой завален... Все, что могу сказать на этот счет". - написала девушка.

Также она добавила видео с шоу Холостяк, где они с девушками оьсуждали критическую ситуацию.Читайте такжеЛесю Никитюк взломали - выставили интимные фото и переписку с Холостяком

Кроме "бипов" в нем есть субтитры, в которых говориться, что "Михаил получит на орехи".

На странице Заливако в Instagram пока что не было комментарием по этому поводу. Кроме сторис, Анна пока что никак публично не отреагировала на ситуацию с перепиской.