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Леся Никитюк сделала заявление по поводу взлома и слива фото

10 июня 2021, 21:59

Украинская телеведущая Леся Никитюк отреагировала на взлом своей страницы в Instagram и обратилась к хакеру.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Украинская телеведущая Леся Никитюк восстановила доступ к своим аккаунтам в Instagram, поблагодарила поклонников и всем, кто ей помогал, а также удалила посты, которые сделал за нее неизвестный хакер.

Она записала сториз со своего аккаунта и со страницы Рафика в Instagram.

"Я так понимаю, что меня взломали. Вздремнула я, короче, после съемки. Сейчас мой СММщик работает над этим. Пожалуйста, не обращайте внимания на то, что постится сейчас на моей странице, дети, не читайте матюков. Я приблизительно понимаю, кто это сделал, и хочу обратиться к тебе. Если ты думаешь, что после всех твоих сообщений, цветов и таких вот каких-то моментов - дурацких, я обращу на тебя внимание, то этого не будет - мы сейчас вернем мой инстаграм, и все будет нормально. Просто, хотя бы маму мою заблокируй, чтобы она не читала", - говорит она в сториз своего второго аккаунта, который ведет от имени любимца Рафика.

Уже Леся восстановила доступ и добавила другие сториз с объяснением ситуацииюЧитайте такжеЛесю Никитюк взломали - выставили интимные фото и переписку с Холостяком

"Все, мама в здании. Я смотрю, человек один решил привлечь таким способом мое внимание. Так вот, я свою Ж могу выставить и без вас - на спокойном вообще. Потому что я свою Ж люблю. А то, что вы там попопались - даже хакерам неинтересно копаться в моих переписках", - сказала она и поблагодарила поклонников, которые начали бить тревогу.

Также телеведущая сказала, что оставит фотку Гордона до утра, и не будет пока ее менять.

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