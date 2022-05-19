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Ангел Victoria's Secret Адриана Лима показала полное обнажение для обложки глянца

19 мая 2022, 01:11

Известная бразильянка хвастнула телом на последних сроках беременности.

Голая Адриана Лима показала беременный животик на обложке ELLE / instagram.com/adrianalima

40-летняя бразильская супермодель Адриана Лима готовится стать матерью в третий раз. Однако, даже будучи на поздних сроках беременности, остается невероятно сексуальной и уверенно демонстрирует свое обнаженное тело.

Голубоглазая бразильянка считается одной из самых ярких ангелов Victoria's Secret (сотрудничала с брендом 19 лет), является одной з самых высокооплачиваемых моделей мира по рейтингу журнала Forbes, и заслуженно признается одной из красивейших женщин планеты.

Лима 17 лет состояла в браке с сербским баскетболистом Марко Яричем, от которого родила двоих дочерей - Валентину (2009 г.р.) и Сиенну (2012 г.р.).

Сейчас модель в отношениях с кинопродюсером Андре Леммерсом. Скоро пара ожидает появления на свет мальчика. Это будет их первый совместный ребенок.

Адриана Лима отпраздновала свою беременность появлением на обложке известного модного глянца ELLE, и выбрала для этого весьма дерзкий образ - на черно-белом снимке она предстала абсолютно обнаженной с распущенными волосами. Лишь несколько массивных цепей украшают ее округлый животик, на котором, несмотря на интересное положение модели, проглядывает пресс. "Делюсь своей первой обложкой со своим маленьким мальчиком!" - подписала снимок Лима.

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Ранее мисс Украина-Вселенная 2021, украинская модель Анна Неплях показала бойфренда-украинца, которого встретила на Бали.

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