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Анджелина: победительница "Холостяка" впервые показала новорожденную дочь

1 июля 2022, 16:03

Телезвезда показала свою крошечную дочку и пожелала ей здоровья.

Шульгина
Шульгина недавно стала мамой девочки/ Instagram

Победительница первого сезона проекта "Холостяк", которая недавно родила дочь и даже сообщила о помолвке, показала свою новорожденную дочь.

На своей странице в Instagram, она написала, что девочку зовут Анджелина и она является "посланником Бога".

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Она также написала, что главное - это чтобы девочка была здорова. "Будь здорова и счастлива, девочка. Все остальное на нас с папой", - написала Шульгина.

Шульгина с дочкой
Шульгина с дочкой / Instagram

Отметим, Александра Шульгина рассказала, как получила предложение руки и сердца своего будущего мужа. "Это было совсем не романтично, не так как в кино, а в кровати. Это случилось накануне моей поездки в Украину в январе", - рассказывает Шульгина.

шоу Холостяк
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