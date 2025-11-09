Анджелина Джоли рассказала об опасном моменте во время визита в Украину: что произошло

Главное:
- Джоли посетила Украину
- Звезда опубликовала в своем Instagram фото и видео с украинцами
Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая днями ранее посетила Украину, впервые рассказала о своем визите. О своих впечатлениях она написала в Instagram.
В новой публикации в Instagram, Джоли подтвердила, что была в Украине, посетила Николаев и Херсон. Звезда поделилась впечатлениями от увиденного и добавила видео - стела с портретами погибших защитников Украины, на фоне - сигнал воздушной тревоги. Также появились фото с детьми.
"На этой неделе я посетила Николаев и Херсон, чтобы встретиться с семьями, которые живут на передовой. Угроза дронами была постоянная, трудно быть там. Слышишь гудение в небе. Здесь это называют "сафари на людей" - дроны используют, чтобы следить, преследовать и терроризировать жителей. У нас был момент, когда пришлось переждать, пока дрон пролетит над головой", - написала Джоли.
Звезда отметила, что местные жители научились жить в постоянной опасности. Например, школы, больницы и детсады переносят в подземные укрытия, а люди продолжают справляться с трудностями несмотря ни на что.
"Это трудно видеть, но в то же время чрезвычайно вдохновляет. Многие говорили о психологическом бремени и страхе быть забытыми миром", - добавила Джоли.
Она также призвала правительства мира действовать решительнее, чтобы остановить войну в Украине и других странах, где страдают гражданские.
"Трудно понять, как в мире с таким мощным потенциалом дипломатии гражданские в Украине, Судане, Гааге, Йемене и во многих других местах ежедневно страдают так, будто те, кто имеет власть, ничего не могут сделать, чтобы завершить эти конфликты и защитить всех гражданских одинаково. Меня восхищает невероятное мужество, преданность и профессионализм местных организаций и волонтеров. Если они могут найти в себе силы, то правительства должны сделать то же самое", - подчеркнула актриса.
Что известно о визите Джоли в Украину
Напомним, ранее Главред писал, что известная голливудская актриса Анджелина Джоли посетила украинский город Херсон. По предварительной информации, Анджелина прибыла в Украину с гуманитарной целью и посетила херсонские медицинские учреждения.
Также знаменитость встретилась с пограничниками и получила от них памятный подарок об Украине. В знак благодарности представители 7-го пограничного Карпатского отряда подарили Анджелине набор национальной символики Украины и коин Государственной пограничной службы Украины.
О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер, сценарист, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательницей премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, которая три года подряд выиграла награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
