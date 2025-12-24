Где сейчас Людмила Янукович: что известно о жене беглого президента

Куда делась жена Януковича Людмила и что она делает сейчас, во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Людмила Януквович живет в оккупированном Крыму / Коллаж Главред, фото скриншот, открытые источники

Кратко:

Где сейчас Людмила Янукович

Что делает сейчас Людмила Янукович

"Батя, я стараюсь"! Автора этих слов можно назвать буквально сразу же. Еще никто в истории Украины не проявлялся так, как первая леди и жена беглого президента Виктора Януковича - Людмила.

После того, как ее муж-предатель спрятался в террористической России, про саму женщину неизвестно ничего. Она исчезла из публичного пространства в 2014 году и с тех пор ее фото не попадали в СМИ.

Людмила Янукович / lifedon.com.ua

По сообщениям различных источников, она поселилась в аннексированном Россией Крыму – в поселке Отрадное недалеко от Ялты. Сообщается, что проживает она в огромной охраняемой вилле.

На вилле есть СПА, бассейны и прочие "радости" богатой жизни. Кроме того, у виллы есть собственный пляж.

"Чайный домик", в котором живет Люся Янукович / Фото из сети

В январе 2022 года российские СМИ написали, что Людмила Янукович скончалась. Эту информацию распространил политтехнолог и блоггер Владимир Петров, отметив, что смерть Людмилы Янукович странным образом совпала с ее вакцинацией "Спутником V" в ковидные времена.

"Официально инсульт, но за четыре дня до кровоизлияния она получила вторую дозу "Спутник V". Информация от врача скорой, который приезжал на вызов и транспортировал ее в больницу", — писал тогда Петров.

Людмила Янукович не выходит на публику / Фото из СМИ

Впрочем, в команде юристов самого Януковича, эти слуги опровергли и сообщили, что женщина жива и здорова.

В свои 76 лет Янукович не бедствует, а даже имеет некий бизнес. В частности, через систему посредников она владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов "Меркурий" в Севастополе.

Янукович владеет сетью супермаркетов / Фото vvsev.com

Последнее фото Янукович датировано 2019 году. Сообщается, что это фото сделано на кладбище в Севастополе, где якобы похоронен младший сын Януковича Виктор.

Людмила Янукович на кладбище / Фото из открытых источников

Смерть Виктора Януковича-младшего

22 марта 2015 года украинское интернет-издание "Левый берег" со ссылкой на 4 источника, в том числе и неназванные российские, сообщило, что Виктор Викторович Янукович погиб вечером 20 марта. В акватории озера Байкал в районе северной части острова Ольхон микроавтобус "Volkswagen" провалился под лёд. В салоне микроавтобуса находилось 6 человек, из которых покинуть тонущую машину смогли все, кроме водителя, пристёгнутого ремнём безопасности. Водителем оказался сын беглого президента Януковича - Виктор.

Виктор Янукович-младший был похоронен на Братском военно-мемориальном кладбище в оккупированном Россией Севастополе. В этот же день Партия регионов опубликовала на своём официальном сайте некролог.

О персоне: Людмила Янукович Людмила Янукович - бывшая украинская инженер, занимавшая пост первой леди Украины с 2010 по 2014 год, будучи женой президента Виктора Януковича. В 1971 году Людмила вышла замуж за Виктора Януковича. В феврале 2017 года Виктор Янукович заявил, что они развелись после 45 лет брака. У них было двое сыновей, Александр и Виктор; младший Виктор был членом парламента Украины с 2006 по 2014 год и погиб в 2015 году.

