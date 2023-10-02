УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Андрею Данилко - 50: топ-7 неожиданных и малоизвестных фактов про артиста

Анна Подгорная
2 октября 2023, 11:59 обновлено 2 октября, 12:08
Когда "родилась" Сердючка, внебрачные дети и редкие таланты - на юбилей Андрея Данилко раскрываем секреты его биографии.
Андрей Данилко, Инна Белоконь
Андрею Данилко исполнилось 50 лет / коллаж: Главред, фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official

2 октября 50 лет назад на свет появился уникальный украинский артист, который уже не одно десятилетие дарит позитив, хорошее настроение, заряд оптимизма и бодрости слушателям по всему миру - Андрей Данилко (Верка Сердючка).

Из-за круглой цифры юбиляр совершенно не расстраивается: "Для меня все эти паспортные цифры не имеют никакого значения. Важны только внутренние ощущения, а в душе я до сих пор чувствую себя студентом. Любим с Инной подурковать и посмеяться друг над другом. И после 50-ти ничего не изменится. У меня куча дел и планов, творческих и не только, поэтому париться из-за возраста у меня нет времени".

По очевидным причинам громкую вечеринку в свой важный день "Сердючка" устраивать не планирует - будет уютный праздник в круге самых близких Данилко людей. Однако праздничное желание он непременно загадает: чтобы закончилась война, и все украинцы наконец вернулись домой.

видео дня

В этот особенный юбилей для Данилко Главред предлагает узнать интересные факты про артиста.

1. Тяга к искусству у Андрея появилась еще в школьные годы. Будущий артист прекрасно рисовал, и использовал свой талант в школьных плакатах и стенгазетах. Также участвовал в КВН.

2. Тем не менее артистичного потенциала в ВУЗах в Данилко после школы не разглядели. Он учился на кассира-продавца, но продолжал грезить про сцену - в 1991 году появились его первые миниатюры "Проводница" и "Столовая".

Верка Сердючка
Андрею Данилко исполнилось 50 лет / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

3. Чтобы быть поближе к миру шоу-бизнеса Андрей работал внештатным корреспондентом в газете "Комсомолец Полтавщины" (брал интервью у знаменитостей), а также собирал и сдавал бутылки, чтобы заработать деньги на выступления на различных фестивалях.

4. Верка Сердючка, сценический образ, который в жизни Андрея Данилко сыграл ключевую роль, также в этом году отметила юбилей - ее "Днем рождения" считается 1 апреля 1993. К слову, фамилию свою эпатажная дама получила благодаря Анне Сердюк - однокласснице артиста, которую он обещал прославить.

5. И хоть сценическое альтер-эго артиста - дама весьма общительная и любвеобильная, сам Данилко все еще одинок. Ему приписывали романы с его партнершами по сцене Радмилой Щеголевой (Геля из "СВ-шоу") и Инной Белоконь (мама Верки).

Андрей Данилко, Инна Белоконь
Андрею Данилко исполнилось 50 лет / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

6. Из-за того, что артист все еще холост и не комментирует свою личную жизнь, ему часто приписывают нетрадиционную ориентацию. Андрей Данилко эти слухи отрицает: он очень любит женщин, но не встретил свою "единственную". Впрочем сейчас артист смотрит на свое одиночество философски.

7. Про артиста также ходят сплетни, что у него есть двое внебрачных сыновей - Иван и Михаил. Артист не раз отмечал, что хотел бы завести семью и детей, но "по правилам" - со свадьбой, совместным проживанием и пр. Поэтому слухи про его наследников на данный момент - просто слухи.

Андрей Данилко, Инна Белоконь
Андрею Данилко исполнилось 50 лет / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Ранее Верка Сердючка крепким словцом послала пропагандистов и показала, что прячет под юбкой - на видео попали кадры, как Данилко и Белоконь готовятся к выступлению.

Также Андрей Данилко откровенно высказался про судьбу Галкина, которого в стране-оккупанте признали иностранным агентом за критику войны в Украине и кремлевского режима.

Другие новости про Андрея Данилко:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Верка Сердючка Андрей Данилко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Гороскоп на октябрь от Влада Росса: что принесут два затмения и коварный Плутон

Гороскоп на октябрь от Влада Росса: что принесут два затмения и коварный Плутон

11:49 Эксклюзивы
Впервые в истории: в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам

Впервые в истории: в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам

11:34 Украина
РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг

РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг

10:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:05

"Пирог" из 3 ингредиентов впитает всю грязь со сковороды: как его приготовить

12:02

В Украину идет похолодание и дожди: синоптик назвал точные даты

11:59

Андрею Данилко - 50: топ-7 неожиданных и малоизвестных фактов про артиста

11:49

Гороскоп на октябрь от Влада Росса: что принесут два затмения и коварный ПлутонЭксклюзив

11:41

Почему небо голубое: простой школьный вопрос заставил украинцев краснетьВидео

Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - ГончарРоссия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - Гончар
11:38

Что означает слово "ровер" и можно ли его употреблять: Авраменко объяснил важные нюансыВидео

11:34

Впервые в истории: в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам

11:04

Лунный календарь на 3 октября: Месяц предупреждает об опасности в денежных делах и здоровье

11:01

Уоллес призвал Зеленского мобилизовать больше молодежи

Реклама
10:42

Важнее, чем вы думаете: зачем нужно зеркало в лифте

10:41

РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг

10:37

Дроны атаковали в российском Смоленске авиазавод, где изготавливали ракеты Х-59Видео

10:04

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Весам - болезнь, Стрельцам - праздник, Скорпионам - ясностьВидео

09:36

РФ пытается вернуть утраченные позиции: стянула резервы и бросила их на штурм

09:31

Финансовый гороскоп на неделю с 2 по 8 октября: кого завалит деньгами

09:28

Оккупанты атаковали Харьков: были попадания вражеских ракет С-300 за городом

09:18

Именины 3 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:15

У матери – осколочные ранения, пострадали 2 детей: РФ обстреляла дом в ХерсонеФото

08:37

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября: Ракам - экономить, Скорпионам - избегать конфликтов

08:37

Илон Маск опубликовал циничный мем с Зеленским и влип в новый скандал

Реклама
08:21

РФ ударила по Украине: есть попадания, повреждена больница и критическая инфраструктура

08:09

Самый дешевый рецепт из всех возможных: готовим запеченные яблоки с медом и корицей за 30 минут

07:58

"За ошибки приходится платить": Огрызко объяснил, почему РФ напала на Украину

07:15

На войне в Украине погиб эстонский доброволец с позывным "Стингер"

06:43

Снова может стать серьезной угрозой для ВСУ: в ISW раскрыли детали возрождения ЧВК "Вагнера"

06:12

Почему американцы голосуют за Трампа?мнение

05:00

Что нужно положить в карман 3 октября, чтобы защититься от проблем: приметы дня

02:18

Не стирайте так куртки: ошибки, которые испортят вещи

01:30

Режим Путина снесут: экс-глава МИД раскрыл неожиданный сценарий мятежа в РФВидео

00:28

"Германия потянется к россиянам": Польша предостерегает Зеленского от союза с немцами

01 октября, воскресенье
23:20

Война затянется, если ВСУ не выйдут к Азовскому морю: тревожный прогноз эксперта

22:46

Операция "Барыня": в ГУР рассказали о судьбе завербованного российского офицера

22:05

Ефросинина вспомнила трогательную историю о том, как ее муж ушел в ВСУ

21:50

Пуля застряла у сердца: удивительная история спасения украинского военного

21:31

Можно ли молиться без нательного крестика: простые ответы изумят даже скептиков

21:29

Голос країни-13 - 5 выпуск: итоги первой части вокальных баттловВидео

20:36

"Это свободные выборы": в ЕС отреагировали на победу антиукраинской партии в Словакии

20:22

Мы не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана - Байден

19:58

ВСУ могут получить дальнобойные ракеты от четырех стран: Огрызко раскрыл стратегиюВидео

19:33

"Мы имеем большие проблемы": "друг Путина" и победитель выборов в Словакии хочет прекратить помощь Украине

Реклама
19:17

Ударит +8: "бабье лето" заканчивается, в Украину врывается похолодание

18:56

Настя Каменских дала концерт в Киеве: Потап не явился

18:18

"Можно сказать, при Вас сдохну, дон": звезда "Квартала 95" сделал искрометную пародию на Кадырова и ПутинаВидео

18:15

Бои лоб в лоб: под Бахмутом разворачиваются ключевые события - ВСУ

17:42

Не едут: дипломат объяснил, почему Германия передала партию нерабочих Leopard

17:40

Деньги от США Украине поступать не перестанут, есть еще запасы помощи - МИД

17:38

Есть несколько причин: как развенчаться после развода

16:49

"Я запараноил": внук Пугачевой испугался, что его хотят убить в США

16:37

Почему орехи нужно замачивать в воде: результат приятно удивит

16:35

Отказался воевать: появились детали сдачи еще одного военного летчика РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять