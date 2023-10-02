Андрею Данилко - 50: топ-7 неожиданных и малоизвестных фактов про артиста

Когда "родилась" Сердючка, внебрачные дети и редкие таланты - на юбилей Андрея Данилко раскрываем секреты его биографии.

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Андрею Данилко исполнилось 50 лет / коллаж: Главред, фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official

2 октября 50 лет назад на свет появился уникальный украинский артист, который уже не одно десятилетие дарит позитив, хорошее настроение, заряд оптимизма и бодрости слушателям по всему миру - Андрей Данилко (Верка Сердючка).

Из-за круглой цифры юбиляр совершенно не расстраивается: "Для меня все эти паспортные цифры не имеют никакого значения. Важны только внутренние ощущения, а в душе я до сих пор чувствую себя студентом. Любим с Инной подурковать и посмеяться друг над другом. И после 50-ти ничего не изменится. У меня куча дел и планов, творческих и не только, поэтому париться из-за возраста у меня нет времени".

По очевидным причинам громкую вечеринку в свой важный день "Сердючка" устраивать не планирует - будет уютный праздник в круге самых близких Данилко людей. Однако праздничное желание он непременно загадает: чтобы закончилась война, и все украинцы наконец вернулись домой.

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В этот особенный юбилей для Данилко Главред предлагает узнать интересные факты про артиста.

1. Тяга к искусству у Андрея появилась еще в школьные годы. Будущий артист прекрасно рисовал, и использовал свой талант в школьных плакатах и стенгазетах. Также участвовал в КВН.

2. Тем не менее артистичного потенциала в ВУЗах в Данилко после школы не разглядели. Он учился на кассира-продавца, но продолжал грезить про сцену - в 1991 году появились его первые миниатюры "Проводница" и "Столовая".

Андрею Данилко исполнилось 50 лет / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

3. Чтобы быть поближе к миру шоу-бизнеса Андрей работал внештатным корреспондентом в газете "Комсомолец Полтавщины" (брал интервью у знаменитостей), а также собирал и сдавал бутылки, чтобы заработать деньги на выступления на различных фестивалях.

4. Верка Сердючка, сценический образ, который в жизни Андрея Данилко сыграл ключевую роль, также в этом году отметила юбилей - ее "Днем рождения" считается 1 апреля 1993. К слову, фамилию свою эпатажная дама получила благодаря Анне Сердюк - однокласснице артиста, которую он обещал прославить.

5. И хоть сценическое альтер-эго артиста - дама весьма общительная и любвеобильная, сам Данилко все еще одинок. Ему приписывали романы с его партнершами по сцене Радмилой Щеголевой (Геля из "СВ-шоу") и Инной Белоконь (мама Верки).

Андрею Данилко исполнилось 50 лет / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

6. Из-за того, что артист все еще холост и не комментирует свою личную жизнь, ему часто приписывают нетрадиционную ориентацию. Андрей Данилко эти слухи отрицает: он очень любит женщин, но не встретил свою "единственную". Впрочем сейчас артист смотрит на свое одиночество философски.

7. Про артиста также ходят сплетни, что у него есть двое внебрачных сыновей - Иван и Михаил. Артист не раз отмечал, что хотел бы завести семью и детей, но "по правилам" - со свадьбой, совместным проживанием и пр. Поэтому слухи про его наследников на данный момент - просто слухи.

Андрею Данилко исполнилось 50 лет / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Ранее Верка Сердючка крепким словцом послала пропагандистов и показала, что прячет под юбкой - на видео попали кадры, как Данилко и Белоконь готовятся к выступлению.

Также Андрей Данилко откровенно высказался про судьбу Галкина, которого в стране-оккупанте признали иностранным агентом за критику войны в Украине и кремлевского режима.

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