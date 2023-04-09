Андрей Шевченко показал редкое фото самого младшего из четырех сыновей

Поклонники буквально таяли от умиления от снимков Райдера-Габриэля Шевченко.

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Андрей Шевченко показал, как выглядит его самый младший сын от Кристен Пазик / instagram.com/andriyshevchenko

Украинский спортсмен, тренер и общественный деятель Андрей Шевченко вместе с супругой, моделью польского происхождения Кристен Пазик, в браке уже почти 20 лет. За это время в их семье появилось четверо сыновей, самому младшему из которых совсем недавно исполнилось всего 9 лет.

Райдер Габриэль, по сравнению со своими старшими братьями, на странице своего отца в социальных сетях - "гость" не частый, вероятно родители думают, что мальчик еще слишком мал, чтобы мелькать в информационном пространстве.

Тем не менее в День его рождения Шевченко на своей странице в Instagram показал, как сейчас выглядит Райдер. Он трогательно поздравил сына серией фотографий с ним. На снимках мальчик со своим именитым папой позируют на поле для гольфа.

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Вероятно, Райдера ждут большие успехи в этом спорте в будущем - Андрей Шевченко, уже после того, как стал известным в мире футбола, имеет также несколько престижных наград по гольфу.

В поздравлении Шевченко был немногословен, но искренности у его слов это не отнимает. "С девятым Днем рождения, Райдер. Мы тебя очень любим❤️", - пишет спортсмен.

Ранее стало известно, что американский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец", Элайджа Вуд во второй раз стал отцом - его партнерша, датский кинорежиссер Метте-Мари Конгсвед, родила ему дочь.

Также дочь от американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска показала его бывшая супруга - канадская певица Граймс. Девочка появилась на свет уже после того, как пара рассталась.

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