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Андрей Данилко назвал единственное условие для его встречи с Путиным

6 апреля 2022, 03:46

Музыкант также продумал заранее, что скажет лидеру страны-агрессора - Сердючка будет немногословной!

Андрей Данилко решил, что сказал бы Путину при встрече / instagram.com/v_serduchka

Украинский музыкант Андрей Данилко рассказал Українській Правді какой представляет себе идеальную встречу с Путиным.

В интервью артист много рассуждал о том, закрыта ли для него в связи с преступной военной политикой, сцена в РФ, с кем из звезд он поддерживает связь, а также будет ли Верка Сердючка выступать, когда в Украине наступит мир.

Также Данилко раздумывал над тем, чтобы сказал путину, окажись они один на один прям сейчас.

Музыкант задумался, и решил, что лишь одного слова будет достаточно для кровавого тирана - его Данилко желает видеть лишь мертвым.

"Я бы, пожалуй, подошел, коснулся лба и сказал: "Холодный". Я думаю, если бы и увидел Путина, то только мертвым. Даже какого-нибудь вопроса у меня нет к этому… я даже не хочу называть его человеком. Я за такую встречу – он лежит, я стою, потрогал и сказал: "Ребята, холодный!" Аминь", -

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Ранее Андрей Данилко делился воспоминаниями о реальной личной встрече с президентом РФ. По его словам путин - исчадие ада.

Однако музыкант не считает, что скорая смерть, которую тирану сейчас желают многие, будет за его злодеяния слишком легким наказанием. Данилко предложил свой вариант кары для путина.

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